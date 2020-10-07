Kuruluş Osman Aksakallı kim? Kuruluş Osman dizisi 2. yeni sezonuyla 7 Ekim akşamı ATV ekranlarında. İzleyiciler dizinin yeni yüzlerinin kim olduğunu merak ediyor. En dikkat çekici karakterlerden birisi de Aksakallılar olacak. Peki, Kuruluş Osman Aksakallılar kim? Aksakallılar karakterine Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hayat veriyor. Peki, Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşında? İşte Kuruluş Osman Aksakallılar hakkında merak edilen bilgiler…

AKSAKALLILAR KİMDİR?

Aksakallılar ya da Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle duyduğumuz Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen 'Ak sakallılar' veya 'Börü Budun' olarak biliniyor.