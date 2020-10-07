İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi için sadece saatler kaldı ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gündemde arama motorları üzerinden Kuruluş Osman Umut Karadağ kimdir? Umut Karadağ kimi oynuyor, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. Daha önce pek çok dizi, film projesinde ve tiyatrolarda gördüğümüz başarılı isim Umut Karadağ'ın Kuruluş Osman'da hangi rolü canlandıracağı henüz belli değil. İşte hakkındaki bilgiler…
UMUT KARADAĞ KİMDİR?
Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. Bir çok dizi ve filmde rol alan alan Umut Karadağ, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Adil karakterine hayat vermektedir. Umut Karadağ, 1.88 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur.
Umut Karadağ'ın rol aldığı tiyatro oyunları:
2015 – Müfettişler – Ankara Devlet Tiyatrosu
2010 – Camdan Kalp – Ankara Devlet Tiyatrosu
2009 – Kerbela – Ankara Devlet Tiyatrosu
2008 – Kasimir ve Kararoline – Ankara Devlet Tiyatrosu
2006 – Kadıncıklar – Ankara Devlet Tiyatrosu
2006 – Bozkır Dirliği – Ankara Devlet Tiyatrosu
2005 – Ağaçlar Ayakta Ölür – Ankara Devlet Tiyatrosu
2004 – Hamlet – Ankara Devlet Tiyatrosu
2004 – Yeşil Gece – Ankara Devlet Tiyatrosu
2003 – Kurtuluştan Kurtuluşa – Ankara Devlet Tiyatrosu
2002 – Murtaza – Ankara Devlet Tiyatrosu
2001 – Taşrada Bir Gün – Ankara Devlet Tiyatrosu
2000 – Korkut Ata – Ankara Devlet Tiyatrosu
1999 – Yedi Köyün Yargıcı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1999 – Toros Canavarı – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1998 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1998 – Yolcu (oyun) : Nazım Hikmet – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1998 – Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1998 – Duruşma (oyun) – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1997 – Yağmurcu – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1996 – Kanlı Düğün – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1996 – Çıtır Köy – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1996 – Canlı Maymun Lokantası – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1995 – Pazartesi Perşembe – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1995 – Masal Masal İçinde – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1995 – Kısasa Kısas – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1994 – Asiye Nasıl Kurtulur – Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 – Mahmut ile Yezida – Ankara Devlet Tiyatrosu
Umut Karadağ'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Zümrüdüanka (Adil) (TV Dizisi)
2018 – Kardeşim İçin Der'a (Atıf Necip) (Sinema Filmi)
2018 – Halka (İskender) (TV Dizisi)
2017 – Vatanım Sensin (Yunan Kralı Constantin) (TV Dizisi)
2017 – Beyaz Balina (Sinema Filmi)
2016 – Kehribar (Veli Yarımcalı) (TV Dizisi)
2016 – Emanet (Şehmuz) (Sinema Filmi)
2015 – Güvenlik (TV Filmi)
2014 – Aşktan Kaçmaz (Bedir) (TV Dizisi)
2013 – Tatar Ramazan (Abdurrahman Çavuş) (TV Dizisi)
2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)
2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Zübeyr) (Sinema Filmi)
2009 – Kaptan Feza (Süleyman) (Sinema Filmi)
2009 – ES-Es (Azmi) (TV Dizisi)
2008 – Ay Işığı (Korkut) (TV Dizisi)
2008 – Gölgesizler (İmam) (Sinema Filmi)
2007 – Yersiz Yurtsuz (Celal) (TV Dizisi)
2007 – Karayılan (Binbaşı Gaspar) (TV Dizisi)
2007 – Eksik Etek (Doğan) (TV Dizisi)
2006 – Sağır Oda (Yuri Krakof) (TV Dizisi)
2006 – Arka Sokaklar (Nadir) (TV Dizisi)
2005 – Eylül (Mehmet) (TV Dizisi)
2005 – Düşler ve Gerçekler (Remzi) (TV Dizisi)
2004 – Haziran Gecesi (Tamer) (TV Dizisi)
2002 – Estağfurullah Yokuşu (Yasin)
2002 – Asmalı Konak (Yakup) (TV Dizisi)
2001 – Bizim Evin Halleri (Bedirhan) (TV Dizisi)
1993 – Yukarı Karakısık (Tarık) (TV Dizisi)