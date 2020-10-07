İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi için sadece saatler kaldı ve heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gündemde arama motorları üzerinden Kuruluş Osman Umut Karadağ kimdir? Umut Karadağ kimi oynuyor, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. Daha önce pek çok dizi, film projesinde ve tiyatrolarda gördüğümüz başarılı isim Umut Karadağ'ın Kuruluş Osman'da hangi rolü canlandıracağı henüz belli değil. İşte hakkındaki bilgiler…