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    • 02.09.2020 10:28
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde adli tıp raporu ne diyor?

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, (2 Eylül 2020 Çarşamba) neler oluyor? Miraç'ın kaybında 34. gün. 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? 92 yaşındakiGülsüm ninenin başına ne geldi? 8 aydır kayıp olan mehmet Ali Koran'a ait olduğu düşünülen üçüncü bir kemik daha bulundu. Bir genç kızın şüpheli ölümü...Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili adli tıp raporu ne diyor? Hepsi ve daha fazlası 2 Eylül Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan ile Tatlı Sert programında bugün (2 Eylül 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Miraç'ın kaybında 34. gün. 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? Nasıl kayboldu, kimse neden görmedi? 92 yaşında şüpheli bir kayıp. Garip ilişkiler, inanılmaz suçlamalar, 4 yıldır kayıp olan Gülsüm ninenin başına ne geldi?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 2 EYLÜL 2020 - TIKLA

    Bir genç kızın şüpheli ölümü... Sosyal medyada yayınlanan korkunç görüntüler! Adli Tıp raporu ne diyor? Genç kız darp edilerek mi öldürüldü? Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili aile Müge Anlı'ya ne anlatacak?

    8 aydır kayıp bir genç, bir annenin deryadı, ardı ardına bulunan kemikler... Mehmet Ali Koran'la ilgili yeni gelişmeler Müge Anlı'da! Yeni kemikler bulundu mu?

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    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde adli tıp raporu ne diyor?
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