Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Eylül 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Miraç'ın kaybında 34. gün. 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? Nasıl kayboldu, kimse neden görmedi? 92 yaşında şüpheli bir kayıp. Garip ilişkiler, inanılmaz suçlamalar, 4 yıldır kayıp olan Gülsüm ninenin başına ne geldi?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 2 EYLÜL 2020 - TIKLA

Bir genç kızın şüpheli ölümü... Sosyal medyada yayınlanan korkunç görüntüler! Adli Tıp raporu ne diyor? Genç kız darp edilerek mi öldürüldü? Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili aile Müge Anlı'ya ne anlatacak?

8 aydır kayıp bir genç, bir annenin deryadı, ardı ardına bulunan kemikler... Mehmet Ali Koran'la ilgili yeni gelişmeler Müge Anlı'da! Yeni kemikler bulundu mu?