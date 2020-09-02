MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Özgül (Kaptan)

Barbaros

Furkan

Tanya

Esra

Serhat

Celal

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

2020 Masterchef Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi. 2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu. Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.

Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...