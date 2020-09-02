Yeni sezona bomba gibi başlayan ve birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı Masterchef Türkiye'de yeni eleme adayları belirlendi. Hem heyecanlı hem de gergin anların yaşandığı Masterchef'te eleme potasına giren isimler belli oldu? Peki şeflerin puanlaması nasıl oldu? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? TV8'in fenomen lezzet yarışmasında dün akşam yaşananları derledik.
1 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de meksika mutfağında en iyi olan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım eleme potasına gitmesi için adayları belirledi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Eray oldu.
Eleme potasına giden adaylar ise Özgül ve Duygu oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir
Berk (elendi)
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
2020 Masterchef Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi. 2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu. Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.
Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...