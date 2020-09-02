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    • 02.09.2020 10:10
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    • 02.09.2020 10:10
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    oldu? TV8’in her akşam izlenen fenomen yarışması hergün ayrı bir heyecanla geçiyor. Dün izlemeyi kaçıranlar ise bu kez kimlerin eleme potasına girdiğini merak ederek araştırmaya başladı. Peki günün en iyi tabağını yaparak dokunulmaz olmayı başaran yarışmacı kim oldu? ? İşte yaşananlar…

    Masterchef eleme adayları kimler?

    Yeni sezona bomba gibi başlayan ve birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı Masterchef Türkiye'de yeni eleme adayları belirlendi. Hem heyecanlı hem de gergin anların yaşandığı Masterchef'te eleme potasına giren isimler belli oldu? Peki şeflerin puanlaması nasıl oldu? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? TV8'in fenomen lezzet yarışmasında dün akşam yaşananları derledik.

    1 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    MasterChef Türkiye'de meksika mutfağında en iyi olan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım eleme potasına gitmesi için adayları belirledi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Eray oldu.

    Eleme potasına giden adaylar ise Özgül ve Duygu oldu.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
    Emir
    Berk (elendi)
    Duygu
    Eray
    Gülşah (Eleme adayı)
    Ebru
    Ayyüce

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül (Kaptan)
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    2020 Masterchef Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi. 2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu. Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.

    Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...
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