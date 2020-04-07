Müge Anlı Zeynep Ergül sözleriyle sosyal medya gündeminde! Müge Anlı'yı taklit eden Tansu Arif Dayan...
Müge Anlı, Zeynep Ergül sözleri ile sosyal medya gündeminde! Tecrübeli sunucu, Atv ekranlarında 12 sezondur başarılı bir şekilde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. İnternet fenomeni Tansu Arif Dayan'ın kendisini taklit ettiği videoları gören Müge Anlı, genç fenomene hediye göndererek sevgilerini iletmişti. Koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı canlı yayın yapmayan 46 yaşındaki Müge Anlı'nın programında, yeni sezonda en çok dikkat çeken konular yayınlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Zeynep Ergül'ün yaptıkları ve sözleri akıllara durgunluk verdi! 7 Nisan Salı günü canlı yayında Zeynep Ergül olayı yeniden yayınlanınca olanlar oldu! Müge Anlı taklitleriyle herkesi gülümseten internet fenomeni Tansu Arif Dayan bu kez de Zeynep Ergül ve Müge Anlı taklidi ile sosyal medyayı yıktı geçti!
Müge Anlı Zeynep Ergül sözleriyle sosyal medya gündeminde! Koronavirüs nedeni ile Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv ekranlarında canlı yayın olarak değil özel bölüm olarak yayınlanıyor. Yeni sezonda yaşanan akılalmaz olayların yayınlandığı programda Zeynep Ergül sözleriyle herkesi hem şaşırttı hem de güldürdü. Müge Anlı taklitleriyle daha önce de gündeme gelen internet fenomeni Tansu Arif Dayan'ın Zeynep Ergül taklidi ise sosyal medyayı yıktı geçti.
MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA
Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.
MÜGE ANLI'DAKİ ZEYNEP ERGÜL...
Maddi sıkıntılar içinde olduğu için kızı Fatma Bozkurt'un evi terk ettiği gerekçesiyle atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Ergül'ün hayat hikayesi herkesi şaşkına çevirdi.Kızını aramak için katıldığı programda, Zeynep Ergül'ün dolandırıcılık, zorla senet imzalatma ve silah kaçakçılığı suçlarını işlediğini öne sürülmüştü. Bu kadarla da kalmadı! Peki kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüşen Mehmet Muharrem Elbay'ın ortadan kaybolmasıyla Zeynep Ergül'ün ne bağlantısı vardı?
MEHMET MUHARREM ELBAY CİNAYETİNDE ZEYNEP ERGÜL KİLİT İSİM OLDU!
3 yıldır kayıp olan ve kendisinde hiç bir şekilde haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen ihbarlar sayesinde ortaya çıkmıştı.
Zeynep Ergül'ün çevresine "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" dediği iddia ediliyordu. Zeynep Ergül iddiaları her fırsatta inkar etmese de eski eş Ercan Bozkurt, Mehmet Muharrem Elbay cinayetini itiraf etti. Zeynep Ergül, arazi anlaşmazlığı yaşadığı abisi Cahit Ergül'e gözdağı vermek için kızını bahane ederek programa çıkmıştı.