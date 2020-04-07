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Müge Anlı Zeynep Ergül sözleriyle sosyal medya gündeminde! Müge Anlı'yı taklit eden Tansu Arif Dayan...

Müge Anlı, Zeynep Ergül sözleri ile sosyal medya gündeminde! Tecrübeli sunucu, Atv ekranlarında 12 sezondur başarılı bir şekilde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. İnternet fenomeni Tansu Arif Dayan'ın kendisini taklit ettiği videoları gören Müge Anlı, genç fenomene hediye göndererek sevgilerini iletmişti. Koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı canlı yayın yapmayan 46 yaşındaki Müge Anlı'nın programında, yeni sezonda en çok dikkat çeken konular yayınlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Zeynep Ergül'ün yaptıkları ve sözleri akıllara durgunluk verdi! 7 Nisan Salı günü canlı yayında Zeynep Ergül olayı yeniden yayınlanınca olanlar oldu! Müge Anlı taklitleriyle herkesi gülümseten internet fenomeni Tansu Arif Dayan bu kez de Zeynep Ergül ve Müge Anlı taklidi ile sosyal medyayı yıktı geçti!

07.04.2020 11:48 - Son Güncelleme: 07.04.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





