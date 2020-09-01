Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Eylül 2020 Salı) neler yaşanıyor? 3 yaşındaki Miraç 33 gündür kayıp! Kafa karıştıran define iddiası! Miran'ın kaybı define ile mi alakalı? Küçük Miraç'ın babasının define arkadaşı Mehmet Polat az sonra Müge Anlı'da!
ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 1 EYLÜL 2020 SALI - TIKLA
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Jandarmadan çok özel arama! Tek tek evlere girdi. Küçük Miraç'ın kaybıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı! Ardı ardına bulunan kemikler. Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler! Filipinli bir anne, 2 küçük çocuk. Günlerdir hiçbir haber alınamıyor.
Yeni stüdyosunda yayına başlayan Müge Anlı, Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek olayını ele aldı. Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşayan anneannesini ziyarete giden 3 yaşındaki Miraç Çiçek ortadan kayboldu. Oğullarından haber alamayan aile, Miraç'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
33 gündür kayıp olan küçük Miraç Çiçek'e ne olduğu merak edilirken Müge Anlı, son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Miraç'ın ailesi gözyaşları içinde çocuklarının bulunmasını isterken Müge Anlı ve ekibi orada minik Miraç'ı aramaya da devam ediyor.
KAYIP MİRAÇ ÇİÇEK OLAYINDA SON DURUM NE?
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, 33 gündür bulunamadı. Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, gözyaşları içerisinde oğlunun bulunmasını istedi.
Miraç'ı en son gören Nihat Çiçek, canlı yayına telefonla bağlanarak Miraç ile Ramazan'ın aynı yöne gittiğini, ancak yol ayrımında Ramazan'ın yanından ayrılmış olabileceğini belirtti. Miraç'ın gittiği yolun yokuş aşağı olduğunu belirten Nihat Çiçek, tek başına bir çocuğun yürüyemeyeceği bir yol olduğunu belirtti.
ŞÜPHELİ BEYAZ BİR ARABA
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Miraç'ın kaybolduğu noktada bulunan beyaz arabanın şüpheli olduğu belirtildi. Bayram olması nedeniyle oldukça kalabalık olan köyde beyaz bir arabanın hızlı bir şekilde manevra yaparak kaçarcasına uzaklaştığı belirtildi.
MİRAÇ ÇİÇEK OLAYINDA NELER OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, 33 gündür bulunamadı. Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, gözyaşları içerisinde oğlunun bulunmasını istedi.
Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesi Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ekipleriyle UMKE ve güvenlik korucuları, arama çalışması başlattı. İz takip köpekleri, dron ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, 33 gün geçmesine rağmen Miraç'ın izine rastlanmadı.