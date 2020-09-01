Jandarmadan çok özel arama! Tek tek evlere girdi. Küçük Miraç'ın kaybıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı! Ardı ardına bulunan kemikler. Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler! Filipinli bir anne, 2 küçük çocuk. Günlerdir hiçbir haber alınamıyor.

ATV CANLI YAYIN

Yeni stüdyosunda yayına başlayan Müge Anlı, Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek olayını ele aldı. Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşayan anneannesini ziyarete giden 3 yaşındaki Miraç Çiçek ortadan kayboldu. Oğullarından haber alamayan aile, Miraç'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

33 gündür kayıp olan küçük Miraç Çiçek'e ne olduğu merak edilirken Müge Anlı, son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Miraç'ın ailesi gözyaşları içinde çocuklarının bulunmasını isterken Müge Anlı ve ekibi orada minik Miraç'ı aramaya da devam ediyor.