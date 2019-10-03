Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? Müge Anlı ile ATV'de ekranlara çıkan avukat hakkındaki gerçekler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır Müge Anlı'ya eşlik eden avukat Rahmi Özkan, milyonların dikkatini çekti ve sevgisini kazandı. Tavırları ve Müge Anlı ile uyumuyla dikkat çeken avukat Rahmi Özkan, büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Programda Müge Anlı'ya gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? İşte merak edilen gerçekler...

03.10.2019 07:42 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





