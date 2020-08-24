Müge Anlı'nın kızından ve annesinden duygusal mektup! "Seninle gurur duyuyorum meleğim"
Müge Anlı 13. sezon ile yeni stüdyoda izleyicisinin karşısına çıktı. Türk Kızılayı tarafından Platin Madalya ödülüne layık görülen Müge Anlı, 24 Ağustos Atv canlı yayınında kendisine gelen iyi dilekler hakkında teşekkürlerini iletirken, kızı ve annesinin gönderdiği mektubu da izleyicisi ile paylaştı. İşte Müge Anlı'nın kızından ve annesinden gelen mektup...
Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ekrana geri döndü. Kısa bir aranın ardından izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, canlı yayında kendisine gelen mesaj ve çiçekler için teşekkürlerini iletirken, annesi ve kızından gelen mektubu da izleyicileri ile paylaştı. İşte 24 Ağustos Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı'nın kızının yazdığı duygusal mektup...
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay'a verdiği destekle 12 aşevi yapımı için rekor bağış topladı. Bu topladığı rekor bağışla Anlı, Kızılay'ın en prestijli ödülü olan 'Platin Madalya' ile onurlandırıldı. Ödülünü ise 13'üncü sezonunu açtığı yeni stüdyosunda, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı. Yeni sezon için kendisine gelen iyi dilekler için canlı yayında teşekkürlerini ileten Müge Anlı'nın kızının ve annesinin mektubu izleyicileri duygulandırdı.
MÜGE ANLI'YA KIZINDAN MEKTUP
Müge Anlı, sözlerine kızının yazdığı mektupla devam etti. "Bunu da kızım yazmış. Allah herkese hayırlı uğurlu evlat nasip etsin inşallah.'Canım annem, en başından beri güzel yüreğini işine yansıttın ve binlerce insanın hayatına dokundun bu işi her zaman sevgi ve iyilikle devam ettirdin işine hırs ve kin bulaştırmadın. Bu sebeple yeni yayın döneminizde de başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. Ben başta olmak üzere hepimiz seni ekranlarda görmeyi çok özledik, sana ve ekip arkadaşlarına güzelliklerle dolu çok daha fazla insana yardım edebileceğiniz bir sezon diliyorum, seninle gurur duyuyorum meleğim"
MÜGE ANLI KİMDİR?
İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. 46 yaşındaki Müge Anlı aslen Arnavut... Peki Müge Anlı kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...