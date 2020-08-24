Müge Anlı'nın kızından ve annesinden duygusal mektup! "Seninle gurur duyuyorum meleğim"

MÜGE ANLI'YA KIZINDAN MEKTUP

Müge Anlı, sözlerine kızının yazdığı mektupla devam etti. "Bunu da kızım yazmış. Allah herkese hayırlı uğurlu evlat nasip etsin inşallah.'Canım annem, en başından beri güzel yüreğini işine yansıttın ve binlerce insanın hayatına dokundun bu işi her zaman sevgi ve iyilikle devam ettirdin işine hırs ve kin bulaştırmadın. Bu sebeple yeni yayın döneminizde de başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. Ben başta olmak üzere hepimiz seni ekranlarda görmeyi çok özledik, sana ve ekip arkadaşlarına güzelliklerle dolu çok daha fazla insana yardım edebileceğiniz bir sezon diliyorum, seninle gurur duyuyorum meleğim"