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Müge Anlı verdiği kilolarla Avukat Rahmi Özkan'dan tam puan aldı! İşte Müge Anlı'nın son hali ve gençliği...

Müge Anlı kilo verdiğini canlı yayında bir kez daha açıkladı. 46 yaşındaki 1 çocuk annesi sunucu, Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kaldığı yerden devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında programa 2 ay ara veren Müge Anlı, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile yeniden milyonları ekran başına kilitledi. Daha önce verdiği bir röportajda ev temizlemekten kilo verdiği belirten Müge Anlı, son bölümde (1 Haziran 2020 Pazartesi) güzelliği ile dikkat çekti. Programın avukatı Rahmi Özkan da 12 kilo veren Müge Anlı'ya övgü yağdırdı. İşte gençlik haline dönen Müge Anlı'nın son hali...

01.06.2020 14:21 - Son Güncelleme: 01.06.2020 14:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





