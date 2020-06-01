Müge Anlı verdiği kilolarla Avukat Rahmi Özkan'dan tam puan aldı! İşte Müge Anlı'nın son hali ve gençliği...
Müge Anlı kilo verdiğini canlı yayında bir kez daha açıkladı. 46 yaşındaki 1 çocuk annesi sunucu, Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kaldığı yerden devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında programa 2 ay ara veren Müge Anlı, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile yeniden milyonları ekran başına kilitledi. Daha önce verdiği bir röportajda ev temizlemekten kilo verdiği belirten Müge Anlı, son bölümde (1 Haziran 2020 Pazartesi) güzelliği ile dikkat çekti. Programın avukatı Rahmi Özkan da 12 kilo veren Müge Anlı'ya övgü yağdırdı. İşte gençlik haline dönen Müge Anlı'nın son hali...
Müge Anlı corona virüs tedbirleri nedeni ile 2 ay Atv ekranlarına ara vermişti ancak 1 Haziran Pazartesi günü hasret bitti. İzleyicisi ile buluşan Müge Anlı, kilo verdiğini canlı yayında açıkladı. 12 kilo veren Müge Anlı'ya, Avukat Rahmi Özkan'dan iltifat gecikmedi. İşte verdiği kilolarla genç kız gibi görünen 46 yaşındaki Müge Anlı'nın son hali ve yıllar içerisindeki değişimi...
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. 46 yaşındaki Müge Anlı aslen Arnavut...