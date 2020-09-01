Her akşam TV8 ekranlarında keyifle ve heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'de yeni bir kaptanlık mücadelesi vardı. Masterchef'te bu kez dondurmanın ana malzeme olduğu bir lezzet ortaya çıkarıldı ve en iyi tabağı çıkaran iki kişi kaptanlığı elde etti. Bu kişiler de yeni takımları belirlediler. Peki Masterchef Türkiye mavi ve kırmızı takımlarda hangi yarışmacılar yer alıyor?
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi takım kaptanı olan isim Celal oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Celal, Kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ı belirledi. Böylelikle, Masterchef'te 3. hafta Mavi takım kaptanı Celal, Kırmızı takım kaptanı Eray oldu.
KİM ELENDİ?
Eleme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı. Şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak açıklandı.
Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacıdan Berk İlter'in tabağı en az beğenilen tabak oldu ve genç isim MasterChef'e veda etti.
MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?
MAVİ TAKIM
Celal - Kaptan
Barbaros
Esra
Serhat
Tanya
Berker
Sefa
Ebru
KIRMIZI TAKIM
Eray - Kaptan
Furkan
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Duygu
Gülşah