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    • 01.09.2020 10:09
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    • 01.09.2020 10:09
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    TV8’in fenomen yarışması ? Dün akşam heyecanla izlenen yarışmada kıyasıya rekabet vardı ve yeni kaptanlar belirlendi. Ardından da kaptanların sırasıyla seçim hakkını elde etmesiyle . Peki hangi yarışmacı hangi takımda mücadeleye devam edecek? İşte Masterchef’te yaşananlar…

    Masterchef’te yeni kaptanlar kimler oldu?

    Her akşam TV8 ekranlarında keyifle ve heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'de yeni bir kaptanlık mücadelesi vardı. Masterchef'te bu kez dondurmanın ana malzeme olduğu bir lezzet ortaya çıkarıldı ve en iyi tabağı çıkaran iki kişi kaptanlığı elde etti. Bu kişiler de yeni takımları belirlediler. Peki Masterchef Türkiye mavi ve kırmızı takımlarda hangi yarışmacılar yer alıyor?

    MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Masterchef kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi takım kaptanı olan isim Celal oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Celal, Kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ı belirledi. Böylelikle, Masterchef'te 3. hafta Mavi takım kaptanı Celal, Kırmızı takım kaptanı Eray oldu.

    KİM ELENDİ?

    Eleme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı. Şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak açıklandı.

    Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacıdan Berk İlter'in tabağı en az beğenilen tabak oldu ve genç isim MasterChef'e veda etti.

    MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR NASIL ŞEKİLLENDİ?

    MAVİ TAKIM

    Celal - Kaptan
    Barbaros
    Esra
    Serhat
    Tanya
    Berker
    Sefa
    Ebru

    KIRMIZI TAKIM

    Eray - Kaptan
    Furkan
    Emir
    Uğur
    Ayyüce
    Özgül
    Duygu
    Gülşah
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    Haberler Magazin Masterchef’te yeni kaptanlar kimler oldu? Masterchef Türkiye yeni takımlar belirlendi!
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