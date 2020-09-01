MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Masterchef kaptanlık oyununu kazanan ve Mavi takım kaptanı olan isim Celal oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Celal, Kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ı belirledi. Böylelikle, Masterchef'te 3. hafta Mavi takım kaptanı Celal, Kırmızı takım kaptanı Eray oldu.

KİM ELENDİ?

Eleme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı. Şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak açıklandı.

Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacıdan Berk İlter'in tabağı en az beğenilen tabak oldu ve genç isim MasterChef'e veda etti.