Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın acı günü! 23 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi
Müge Anlı canlı yayınında izleyiciyi güldüren ve bilgileri ile esrarengiz olaylara ışık tutan avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir tedavi gördüğü ortaya çıktı. Müge Anlı acı haberi 23 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında paylaştı. Müge Anlı'nın ünlü avukatı Rahmi Özkan kimdir, Rahmi Özkan'ın torunu neden öldü? İşte detaylar...
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın torunu hayatını kaybetti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarının başarılı ismi Rahmi Özkan, renkli kişiliği ile de programa dama vuran bir isim. Uzun yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan izleyiciler ise 'Deha Uğur Özkan neden öldü?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..
MÜGE ANLI'DAKİ RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?
Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 senesinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siverek'te, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladı. 1958 senesinde İstanbul Üniversitesi'nde eğitime başladı.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA RAHMİ ÖZKAN GELİŞMESİ! VİDEO İÇİN TIKLAYIN
RAHMİ ÖZKAN'IN TORUNU NEDEN ÖLDÜ?
Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.