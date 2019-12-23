Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın acı günü! 23 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın torunu hayatını kaybetti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarının başarılı ismi Rahmi Özkan, renkli kişiliği ile de programa dama vuran bir isim. Uzun yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan izleyiciler ise 'Deha Uğur Özkan neden öldü?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..