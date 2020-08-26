Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ağustos 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Tuhaf rüyalar, bir anda değişen dengeler. Yangından önce ne yaşandı? Korkunç şüphe! Şiar Kılıç yangından önce mi öldü? 9 yaşındaki Şiar'ın ölümündeki soru işaretleri ve daha fazlası 26 Ağustos Atv Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - TIKLA

3 yaşındaki Miraç'a ne oldu, nasıl kayboldu? 27 gündür kayıp olan Miraç'la ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! Akılalmaz bir yangın, evdeki 3 kişiye ne oldu? Almanya'dan Sinop'a uzanan intikam iddiası! 3 kişinin kaybolduğu yangın az sonra Müge Anlı'da! 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı, ardı ardına bulunan kemikler! Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler!

ATV CANLI YAYIN

9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?

Anne Gülüzar Amanet ve eşi Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı.