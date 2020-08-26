Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ağustos 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Tuhaf rüyalar, bir anda değişen dengeler. Yangından önce ne yaşandı? Korkunç şüphe! Şiar Kılıç yangından önce mi öldü? 9 yaşındaki Şiar'ın ölümündeki soru işaretleri ve daha fazlası 26 Ağustos Atv Müge Anlı canlı yayınında!
ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - TIKLA
3 yaşındaki Miraç'a ne oldu, nasıl kayboldu? 27 gündür kayıp olan Miraç'la ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! Akılalmaz bir yangın, evdeki 3 kişiye ne oldu? Almanya'dan Sinop'a uzanan intikam iddiası! 3 kişinin kaybolduğu yangın az sonra Müge Anlı'da! 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı, ardı ardına bulunan kemikler! Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler!
9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?
Anne Gülüzar Amanet ve eşi Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı.
Şiar Kılıç'ın ölümünde büyük şüphe!
Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı.
Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü. Müge Anlı'nın aktardığı son gelişmeye göre ise anne Gülüzar Amanet, yangından 2 saat önce gittiği hastanedeki doktora oğlunu kaybettiğini belirtti. Bu gelişme Şiar Kılıç'ın soruşturma dosyasını değiştirecek nitelikte olarak yer aldı.
Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesi Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ekipleriyle UMKE ve güvenlik korucuları, arama çalışması başlattı. İz takip köpekleri, dron ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, 15 gün geçmesine rağmen Miraç'ın izine rastlanmadı.
Yeni stüdyosunda yayına başlayan Müge Anlı, 27 gün önce Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek olayını ele aldı. Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşayan anneannesini ziyarete giden 3 yaşındaki Miraç Çiçek ortadan kayboldu. 27 gündür oğullarından haber alamayan aile, Miraç'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
27 gündür kayıp olan küçük Miraç Çiçek'e ne olduğu merak edilirken Müge Anlı, son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Miraç'ın ailesi gözyaşları içinde çocuklarının bulunmasını isterken Müge Anlı ve ekibi orada minik Miraç'ı aramaya da devam ediyor.
KAYIP MİRAÇ ÇİÇEK OLAYINDA SON DURUM NE?
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, 27 gündür bulunamadı. Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, gözyaşları içerisinde oğlunun bulunmasını istedi.
Miraç'ı en son gören Nihat Çiçek, canlı yayına telefonla bağlanarak Miraç ile Ramazan'ın aynı yöne gittiğini, ancak yol ayrımında Ramazan'ın yanından ayrılmış olabileceğini belirtti. Miraç'ın gittiği yolun yokuş aşağı olduğunu belirten Nihat Çiçek, tek başına bir çocuğun yürüyemeyeceği bir yol olduğunu belirtti.
ŞÜPHELİ BEYAZ BİR ARABA
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Miraç'ın kaybolduğu noktada bulunan beyaz arabanın şüpheli olduğu belirtildi. Bayram olması nedeniyle oldukça kalabalık olan köyde beyaz bir arabanın hızlı bir şekilde manevra yaparak kaçarcasına uzaklaştığı belirtildi.