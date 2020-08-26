Müge Anlı'da son dakika gözaltı! Şiar Kılıç olayında anne Gülüzar Amanet'ten tüyler ürperten itiraflar!
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son dakika itirafının ardından gelen gözaltı Türkiye gündemine oturdu. Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın gittiği hastanedeki doktordan geldi. Doktorun ifadesinin ardından Müge Anlı ve ekibi canlı yayında sorularıyla anne Gülüzar Amanet'i köşeye sıkıştırdı. Canlı yayın sonrası Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Gülüzar Amanet'ten şoke eden itiraflar peş peşe geldi. Müge Anlı, 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Atv canlı yayınında son dakika Şiar Kılıç gelişmesini aktardı, stüdyo karıştı!
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son dakika itirafının ardından gelen gözaltı Türkiye gündemine oturdu. Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın gittiği hastanedeki doktordan geldi. Doktorun ifadesinin ardından Müge Anlı ve ekibi canlı yayında sorularıyla anne Gülüzar Amanet'i köşeye sıkıştırdı. Canlı yayın sonrası Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Gülüzar Amanet'ten şoke eden itiraflar peş peşe geldi. Müge Anlı, 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Atv canlı yayınında son dakika Şiar Kılıç gelişmesini aktardı, stüdyo karıştı!
26.08.2020 12:54
- Son Güncelleme: 26.08.2020 13:04
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son dakika gözaltı kararı Türkiye gündemine oturdu! 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayete mi kurban gitti? Şiar Kılıç'ın katili kim? Müge Anlı, 25 Ağustos 2020 Salı günü ekranlara gelen canlı yayın sonrasında anne Gülüzar Amanet'in itirafını, 26 Ağustos 2020 Çarşamba Atv canlı yayınında açıkladı.
ÇİVİLİ SOPAYLA DÖVDÜ
Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın o gün kendisini döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtti. Çivili sopayla dövdüğü Şiar Kılıç'ın eli ve ayağından kanlar gelmeye başlamış. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar, sonrasında kendisinden geçmiş. Gülüzar yanan evde duvarlarda kan olduğunu da anlatarak 'Beni dövdü duvarlarda benim kanım vardı" dedi.
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