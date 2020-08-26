Müge Anlı'da son dakika gözaltı! Şiar Kılıç olayında anne Gülüzar Amanet'ten tüyler ürperten itiraflar!

ÇİVİLİ SOPAYLA DÖVDÜ

Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın o gün kendisini döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtti. Çivili sopayla dövdüğü Şiar Kılıç'ın eli ve ayağından kanlar gelmeye başlamış. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar, sonrasında kendisinden geçmiş. Gülüzar yanan evde duvarlarda kan olduğunu da anlatarak 'Beni dövdü duvarlarda benim kanım vardı" dedi.