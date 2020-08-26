Gasp edilen ve 500 bin TL'sini kaptıran oyuncu Günnur Adıgüzel gündem konusu oldu. Hem hayatına hem de olayın ayrıntılarına dair bilgiler merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Günnur Adıgüzel kimdir, daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Günnur Adıgüzel gasp olayında neler yaşandı?
GASP EDİLDİ!
Adıgüzel, bankanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan otomobiline doğru gitti. Yanındaki paralarla yürümeye başlayan Adıgüzel, otomobile bineceği sırada kimliği bilinmeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Otomobilin içinde Adıgüzel 'i darp eden saldırgan, daha sonra otomobil içinde bulunan 500 bin TL 'yi aldı ve olay yerinden yaya olarak kaçtı. Büyük şok yaşayan Günnur Adıgüzel, hemen polisi aradı ve durumu bildirdi. Daha sonra kendi imkanları ile hastaneye giden Adıgüzel tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, gaspçıyı yakalamak için bölgede araştırmalara başladı.
GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR?
35 yaşında olan oyuncu Günnur Adıgüzel, Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat ,Galip Derviş(56), Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal gibi bir dönem yayınlanan dizi ve filmlerde rol aldı.
Oyuncu, Mavi Boncuk tiyatro gösterisinde yer aldı. Adıgüzel, voleybol, yüzme, bisiklet gibi alanlarla ilgileniyor.