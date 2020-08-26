GASP EDİLDİ!



Adıgüzel, bankanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan otomobiline doğru gitti. Yanındaki paralarla yürümeye başlayan Adıgüzel, otomobile bineceği sırada kimliği bilinmeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Otomobilin içinde Adıgüzel 'i darp eden saldırgan, daha sonra otomobil içinde bulunan 500 bin TL 'yi aldı ve olay yerinden yaya olarak kaçtı. Büyük şok yaşayan Günnur Adıgüzel, hemen polisi aradı ve durumu bildirdi. Daha sonra kendi imkanları ile hastaneye giden Adıgüzel tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, gaspçıyı yakalamak için bölgede araştırmalara başladı.