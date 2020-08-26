Masterchef Türkiye yarışması ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam heyecan dolu bir yarışma vardı ve bireysel dokunulmazlığı kazanan eleme potasına girmekten kurtuldu. Aynı zamanda bir kişiyi de elenmesi yönünde söyledi. Peki Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Elenecek kişilerin ismi belirlenirken herkes eteğindeki taşları döktü ve gergin, tartışmalı anlar yaşandı. Peki Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?