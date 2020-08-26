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    • 26.08.2020 10:43
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    • 26.08.2020 10:43
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    Dün akşam izlemeyi kaçıranlar ? Sorusunun yanıtını gündemde sıkça araştırıyor. TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması her gün bir başka heyecan yaşanıyor. Son bölümde eleme potasına giren adaylar belli olurken bir kişi dokunulmazlığı kaptı ve kendini koruma altına aldı. Peki ? İşte yaşananlar…

    Masterchef eleme adayları kimler?

    Masterchef Türkiye yarışması ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam heyecan dolu bir yarışma vardı ve bireysel dokunulmazlığı kazanan eleme potasına girmekten kurtuldu. Aynı zamanda bir kişiyi de elenmesi yönünde söyledi. Peki Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Elenecek kişilerin ismi belirlenirken herkes eteğindeki taşları döktü ve gergin, tartışmalı anlar yaşandı. Peki Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

    MasterChef'te kaybedilen ilk oyununun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynamaya gitti. Haftanın ilk dokunulmaz olan ismi Gülşah Suna oldu. Gülşah yaratıcılığına güvendiği Emir'i eleme potasına soktu.

    MasterChef Türkiyede eleme adayları belli oldu
    Masterchef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Dört oy alan Ebru ve Ayyüce'nin kaderini Gülşah belirledi.

    ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Gülşah, verdiği oyla Ayyüce'yi eleme potasına gönderdi. İlk takım oyununu kaybeden Mavi takımda eleme potasına giden Emir ve Ayyüce oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül (Kaptan)
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal
    Sefa

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan)
    Emir (Eleme adayı)
    Berk
    Duygu
    Eray
    Gülşah
    Ebru
    Ayyüce (Eleme adayı)
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