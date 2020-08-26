Masterchef Türkiye yarışması ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam heyecan dolu bir yarışma vardı ve bireysel dokunulmazlığı kazanan eleme potasına girmekten kurtuldu. Aynı zamanda bir kişiyi de elenmesi yönünde söyledi. Peki Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Elenecek kişilerin ismi belirlenirken herkes eteğindeki taşları döktü ve gergin, tartışmalı anlar yaşandı. Peki Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te kaybedilen ilk oyununun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynamaya gitti. Haftanın ilk dokunulmaz olan ismi Gülşah Suna oldu. Gülşah yaratıcılığına güvendiği Emir'i eleme potasına soktu.
MasterChef Türkiyede eleme adayları belli oldu
Masterchef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Dört oy alan Ebru ve Ayyüce'nin kaderini Gülşah belirledi.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Gülşah, verdiği oyla Ayyüce'yi eleme potasına gönderdi. İlk takım oyununu kaybeden Mavi takımda eleme potasına giden Emir ve Ayyüce oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal
Sefa
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan)
Emir (Eleme adayı)
Berk
Duygu
Eray
Gülşah
Ebru
Ayyüce (Eleme adayı)