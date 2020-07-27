Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şok detay ortalığı karıştırdı! 'Eşini uyuttu oğlumun odasına girdi ve...'

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili komşulardan, akrabalardan ve görgü tanıklarından gelen iddialar kan dondurdu. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı'ya konuşan Gülüzar Amanet'in yanında kalan teyzesi, 'Beni buradan kurtarın, bunlar yalan söylüyorlar' diye yalvardı. Oğlu odada uyurken Gülüzar'ın da eşi Hami'yi uyutup oğlunun odasına girdiğini ileri süren Gülüzar Amanet'in teyzesinin, 'Bileziğimi de aldılar vermiyorlar, sahtesini verecekler' sözleri üzerine canlı yayında o bilezik test edildi. Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar Türkiye'yi şoke etmeye devam ediyor...