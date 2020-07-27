Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şok detay ortalığı karıştırdı! 'Eşini uyuttu oğlumun odasına girdi ve...'

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şok detay ortalığı karıştırdı! 'Eşini uyuttu oğlumun odasına girdi ve...'

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili komşulardan, akrabalardan ve görgü tanıklarından gelen iddialar kan dondurdu. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı'ya konuşan Gülüzar Amanet'in yanında kalan teyzesi, 'Beni buradan kurtarın, bunlar yalan söylüyorlar' diye yalvardı. Oğlu odada uyurken Gülüzar'ın da eşi Hami'yi uyutup oğlunun odasına girdiğini ileri süren Gülüzar Amanet'in teyzesinin, 'Bileziğimi de aldılar vermiyorlar, sahtesini verecekler' sözleri üzerine canlı yayında o bilezik test edildi. Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar Türkiye'yi şoke etmeye devam ediyor...

27.07.2020 12:59 - Son Güncelleme: 27.07.2020 13:02
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şok detay ortalığı karıştırdı! 'Eşini uyuttu oğlumun odasına girdi ve...'

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili birbirinden akılalmaz iddialar gelmeye devam ediyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katili kim? Anne ve üvey baba Şiar Kılıç'ı öldürüp sonra da yangın süsü mü verdi? Şiar Kılıç'ın annesi ve sevgilisi Hami hakkında teyzeden şok sulçama! İşte 27 Temmuz 2020 Müge Anlı canlı yayınında son dakika Şiar Kılıç gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şok detay ortalığı karıştırdı! 'Eşini uyuttu oğlumun odasına girdi ve...'

Müge Anlı'yı çileden çıkaran Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin detaylar, hem ekranları başındaki izleyiciyi hem de stüdyodaki konukları şoke etti. Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şok detay ortalığı karıştırdı! 'Eşini uyuttu oğlumun odasına girdi ve...'
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şok detay ortalığı karıştırdı! 'Eşini uyuttu oğlumun odasına girdi ve...'
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şok detay ortalığı karıştırdı! 'Eşini uyuttu oğlumun odasına girdi ve...'
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümündeki korkunç detaylar Palu ailesini aratmadı! Bomba yapımı, şiddet, bebek ölümleri...
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümündeki korkunç detaylar Palu ailesini aratmadı! Bomba yapımı, şiddet, bebek ölümleri...