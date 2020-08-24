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    • 24.08.2020 10:31
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    ATV CANLI YAYIN İLE TATLI SERT İZLE! Müge Anlı 13. sezonda flaş gelişmeler...

    Atv canlı yayınında izleyicisi ile buluştu. Hasret bitti, Müge Anlı ekranlara geri döndü. Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümü, Mehmet Ali Koran'la ilgili yeni gelişmeler, Sinop yangınında son durum ekranlara taşınıyor. Hepsi ve daha fazlası 13. sezonla Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Sabah kuşağının en çok izlenen programı ile Tatlı Sert, yeni stüdyosunda izleyicisi ile buluştu. Başarılı sunucu Müge Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3005 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Ağustos 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

    ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündeme oturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

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    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE! Müge Anlı 13. sezonda flaş gelişmeler...
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