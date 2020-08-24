Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni stüdyosunda izleyicisi ile buluştu. Başarılı sunucu Müge Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3005 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Ağustos 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

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Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündeme oturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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