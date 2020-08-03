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Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı'nın oğlu 14 yaşına girdi! 'Tek başına evlat büyüten annelere...'

Bikini kazası ile gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde eski eşi hakkında, 'Adam olsa paramı yemez' diyen Songül Karlı, Instagram'dan Müge Anlı yeni sezonda Atv ekranlarında konuk olarak yer alacağını duyurmuştu. Eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı, oğlu Efe Furkan'ın doğum gününü kutladı. 14 yaşına giren oğlunun doğum gününü, 'Nice mutlu yıllara oğlum, tek başına evlat büyüten annelere selam olsun. Allah senin yüzüne baksın, hakkımızı alalım' notuyla kutladı. İşte eski eşinin kendisini dolandırdığını iddia eden ve Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan...

03.08.2020 17:23 - Son Güncelleme: 03.08.2020 17:58
Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı'nın oğlu 14 yaşına girdi! 'Tek başına evlat büyüten annelere...'

Songül Karlı, bikini, frikik derken şimdi de eski eşi ile gündemde. Instagram'dan gelen eski eş sorusuna verdiği Müge Anl yanıtı ile dikkat çeken Songül Karlı, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Karlı, oğlunun doğum günü paylaşımına yazdığı not ile dikkat çekti.

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Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı'nın oğlu 14 yaşına girdi! 'Tek başına evlat büyüten annelere...'

3-4 hafta programa ara vereceğini duyuran Müge Anlı'dan sonra Songül Karlı,eski eşiyle ilgili gelen soruya, 'Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece otursunlar canlı yayında anlatsınlar biraz daha rezil olsunlar az kaldı' şeklinde yanıt verdi.

Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı'nın oğlu 14 yaşına girdi! 'Tek başına evlat büyüten annelere...'

46 yaşındaki Songül Karlı, Müge Anlı ile konuştuğunu ve yaklaşık 3 hafta sonra canlı yayında olacağını belirtti. İşte Songül Karlı'nın Müge Anlı ile konuştuğunu açıkladığı video...

Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı'nın oğlu 14 yaşına girdi! 'Tek başına evlat büyüten annelere...'

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü'nün, 20 milyon TL'sini aldığını belirten Karlı, "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" demişti.

Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı'nın oğlu 14 yaşına girdi! 'Tek başına evlat büyüten annelere...'

Yeni sezonda Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş ile yaptığı paylaşıma yazdığı, 'Nice mutlu yıllara oğlum, tek başına evlat büyüten annelere selam olsun. Allah senin yüzüne baksın, hakkımızı alalım' notu dikkat çekti. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları...

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