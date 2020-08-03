Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı'nın oğlu 14 yaşına girdi! 'Tek başına evlat büyüten annelere...'
Bikini kazası ile gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde eski eşi hakkında, 'Adam olsa paramı yemez' diyen Songül Karlı, Instagram'dan Müge Anlı yeni sezonda Atv ekranlarında konuk olarak yer alacağını duyurmuştu. Eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı, oğlu Efe Furkan'ın doğum gününü kutladı. 14 yaşına giren oğlunun doğum gününü, 'Nice mutlu yıllara oğlum, tek başına evlat büyüten annelere selam olsun. Allah senin yüzüne baksın, hakkımızı alalım' notuyla kutladı. İşte eski eşinin kendisini dolandırdığını iddia eden ve Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan...
03.08.2020 17:23
- Son Güncelleme: 03.08.2020 17:58
Yeni sezonda Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş ile yaptığı paylaşıma yazdığı, 'Nice mutlu yıllara oğlum, tek başına evlat büyüten annelere selam olsun. Allah senin yüzüne baksın, hakkımızı alalım' notu dikkat çekti. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları...
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