Müge Anlı'ya çıkacağını duyuran Songül Karlı'nın oğlu 14 yaşına girdi! 'Tek başına evlat büyüten annelere...'

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü'nün, 20 milyon TL'sini aldığını belirten Karlı, "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" demişti.