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Songül Karlı'dan dikkat çeken Müge Anlı yorumu! Eski eşini rezil etti: Otursunlar canlı yayında...

Müge Anlı 30 Temmuz 2020 Perşembe günü Atv ekranlarına kısa bir ara veriyor. Atv stüdyolarının yeni binaya taşınacağını ve bu yüzden 3-4 hafta kadar ekranlarda olamayacağını belirten Müge Anlı, faili meçhul kayıp ve cinayetleri Eylül ayında kaldığı yerden araştırmaya devam edecek. Bikini kazası ile gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde eski eşi hakkında, 'Adam olsa paramı yemez' diyen Songül Karlı, Instagram'dan takipçilerinin sorularını cevapladı. Son günlerin dikkat çeken ismi Karlı, eski eşi hakkında yaptığı Müge Anlı yorumu ile dikkat çekti. Müge Anlı'nın programından bahseden Karlı, eski eşini rezil etti. İşte ünlü sunucu ve şarkıcının Instagram'da yaptığı Müge Anlı yorumu...

29.07.2020 13:17 - Son Güncelleme: 29.07.2020 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





