Haberler Galeri Magazin Songül Karlı'dan dikkat çeken Müge Anlı yorumu! Eski eşini rezil etti: Otursunlar canlı yayında...

Songül Karlı'dan dikkat çeken Müge Anlı yorumu! Eski eşini rezil etti: Otursunlar canlı yayında...

Müge Anlı 30 Temmuz 2020 Perşembe günü Atv ekranlarına kısa bir ara veriyor. Atv stüdyolarının yeni binaya taşınacağını ve bu yüzden 3-4 hafta kadar ekranlarda olamayacağını belirten Müge Anlı, faili meçhul kayıp ve cinayetleri Eylül ayında kaldığı yerden araştırmaya devam edecek. Bikini kazası ile gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde eski eşi hakkında, 'Adam olsa paramı yemez' diyen Songül Karlı, Instagram'dan takipçilerinin sorularını cevapladı. Son günlerin dikkat çeken ismi Karlı, eski eşi hakkında yaptığı Müge Anlı yorumu ile dikkat çekti. Müge Anlı'nın programından bahseden Karlı, eski eşini rezil etti. İşte ünlü sunucu ve şarkıcının Instagram'da yaptığı Müge Anlı yorumu...

29.07.2020 13:17 - Son Güncelleme: 29.07.2020 13:34
Songül Karlı'dan dikkat çeken Müge Anlı yorumu! Eski eşini rezil etti: Otursunlar canlı yayında...

Songül Karlı, Instagram'dan gelen eski eş sorusuna Müge Anlı ile yanıt verdi. Alaçatı'da bikinili görüntülenen Songül Karlı, frikik vermiş ve fark etmeden bir süre öylece dolaşmıştı. Magazin basınını karşısında gören Karlı, ne yapacağını şaşırmış ve ardından üzerine sarı pareosunu almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı'dan dikkat çeken Müge Anlı yorumu! Eski eşini rezil etti: Otursunlar canlı yayında...

Ancak objektiflerden kaçamayan 46 yaşındaki Songül Karlı, bikinili görüntüsü ile dikkat çekmişti. Karlı bu kez de eski eşi ile gündeme geldi.

Songül Karlı'dan dikkat çeken Müge Anlı yorumu! Eski eşini rezil etti: Otursunlar canlı yayında...

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü'nün, 20 milyon TL'sini aldığını belirten Karlı, şunları demişti...

Songül Karlı'dan dikkat çeken Müge Anlı yorumu! Eski eşini rezil etti: Otursunlar canlı yayında...

"Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez"

Songül Karlı'dan dikkat çeken Müge Anlı yorumu! Eski eşini rezil etti: Otursunlar canlı yayında...

Karlı, Instagram'da eski eşi ile ilgili, 'Açtığınız dava ne durumda? Alabilecek misiniz arsanızı geri?' sorusuna verdiği Müge Anlı yanıtı ile dikkat çekti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ayrılık iddiasının ardından...
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ayrılık iddiasının ardından...