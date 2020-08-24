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    • 24.08.2020 09:54
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    • 24.08.2020 09:54
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    Masterchef’te kim elendi? ?

    Dün akşam TV8’in sevilen yarışması Masterchef’te kim elendi? Yeni sezon başladığından bu yana ilgiyle izlenen yarışmada birbirinden iddialı isimler el lezzetini konuşturdu. eleme potasına giren adaylar arasından bir isim yarışmaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki ? İşte merak edilenler…

    Masterchef’te kim elendi?

    TV8'in akşam kuşağında her gün yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün neler yaşandı? Heyecan dolu anların yaşandığı ilk eleme oyununda en kötü performansı sergileyerek rakiplerinin gerisinde kalan Masterchef'te kim elendi? Jüriler oylarını kullandı ve hem tabak görseli hem de lezzetine bakarak bir karar verdiler. Bir kişi dışında diğerleri Masterchef eleme potasında kurtulmayı başardı.

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef'in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi.

    MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Ayyüce (Kaptan)
    Serhat (Bireysel dokunulmazlık)
    Barbaros
    Duygu
    Uğur
    Furkan
    Sedat (ELENDİ)
    Celal

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Tanya (Kaptan)
    Emir
    Berk
    Esra
    Ebru
    Eray
    Özgül
    Gülşah
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