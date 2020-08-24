TV8'in akşam kuşağında her gün yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün neler yaşandı? Heyecan dolu anların yaşandığı ilk eleme oyununda en kötü performansı sergileyerek rakiplerinin gerisinde kalan Masterchef'te kim elendi? Jüriler oylarını kullandı ve hem tabak görseli hem de lezzetine bakarak bir karar verdiler. Bir kişi dışında diğerleri Masterchef eleme potasında kurtulmayı başardı.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi.
MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Ayyüce (Kaptan)
Serhat (Bireysel dokunulmazlık)
Barbaros
Duygu
Uğur
Furkan
Sedat (ELENDİ)
Celal
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tanya (Kaptan)
Emir
Berk
Esra
Ebru
Eray
Özgül
Gülşah