Müge Anlı gençliğiyle hayran bıraktı! Hülya Avşar ile fotoğrafları sosyal medya gündeminde!

En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Bir televizyon programından çok daha fazlası 3005 kayıp bulundu, 864 aile birbirine kavuştu, 153 cinayet dosyası canlı yayında aydınlandı. Kaybolma ihtimali olan 53 bin 490 vatandaşa sevgi izi yapıldı, 447 can dostu patibuldular sayesinde bulundu. Müge Anlı, 2 sabit, 9 mobil olmak üzere toplam 11 aşevi kazandırdı, binlerce öğrenciye yardımda bulundu.