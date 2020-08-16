Müge Anlı gençliğiyle hayran bıraktı! Hülya Avşar ile fotoğrafları sosyal medya gündeminde!
Müge Anlı 30 Temmuz Perşembe günü kısa bir süreliğine ekranlara veda etti. Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı'nın yeni sezon ile ne zaman izleyici karşısında olacağı merak konusu olurken, sosyal medyada başarılı sunucunun gençlik fotoğrafları dikkat çekti. Pandemi sürecinde ev işleriyle uğraşmaktan 12 kilo verdiğini belirten Müge Anlı, gençliğiyle hayranlarını mest etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalaya Müge Anlı'nın Hülya Avşar ile fotoğraflarını görenler hayran kaldı. İşte Müge Anlı başta olmak üzere ünlülerin gençlik halleri...
En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Bir televizyon programından çok daha fazlası 3005 kayıp bulundu, 864 aile birbirine kavuştu, 153 cinayet dosyası canlı yayında aydınlandı. Kaybolma ihtimali olan 53 bin 490 vatandaşa sevgi izi yapıldı, 447 can dostu patibuldular sayesinde bulundu. Müge Anlı, 2 sabit, 9 mobil olmak üzere toplam 11 aşevi kazandırdı, binlerce öğrenciye yardımda bulundu.
Müge Anlı yeni sezonda ekranlara dönmek için gün sayarken, hayranları gençliğiyle avundu. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın Hülya Avşar ile yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler hayran kaldı. İşte hem şimdiki hali hem de gençlik haliyle gönüllerde taht kuran Müge Anlı'nın ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
MÜGE ANLI KİMDİR?
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. 46 yaşındaki Müge Anlı aslen Arnavut...