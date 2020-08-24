Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural’ın maske krizi! Kızını da alıp gitti...

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze evliliğinde 'maske krizi' çıktı. Bodrum Gündoğan'daki evlerinde kalan çiftin tatili tatsız sona erdi. Pandemi nedeniyle endişeli olan Ural, tüm sağlık tedbirlerini aldı. Evine misafir kabul etmeyen Ural, plaja inmeyi de tercih etmedi.Yakın çevresine "Ben de panik atak var. 'Burada virüs kaparız' düşüncesi yüzünden atak geçirebilirim" diyen Ural'ı eşinin maske ihmali ise çılgına döndürdü.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Kaan Tangöze'nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine "Bizi riske atamazsın" diyerek sitem etti.Tangöze'nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul'a döndü. Kaan Tangöze ise iki gün sonra eşinin yanına gitti.