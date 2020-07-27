Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu.
MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybı ve Şiar Kılıç'ın ölümünü araştıran Müge Anlı, 27 Temmuz Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, sezonun son haftasına girdiğini açıkladı. Arefe günü son kez ekranlarda olacağını belirten Müge Anlı, sezon finali tarihini, 30 Temmuz Perşembe olarak duyurdu. Müge Anlı yeni sezonun başlangıç tarihini de verdi.
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Başarılı sunucu Müge Anlı, yeni sezon tarihini, 'Eylül ayında yeni stüdyomuzda görüşürüz inşallah' sözleriyle duyurdu. Müge Anlı kimdir, kaç yaşında?
MÜGE ANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.
Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.
Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.
Müge Anlı aynı zamanda ATV ekranlarında Müge Anlı ile Güven Bana ve Müge Anlı ile Gücümüz Yeter programlarının sunuculuğunu da üstlenmiştir. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler başta olmak üzere ünlülerin mezun olduğu okullar...
'HUKUKTA YÜKSEK LİSANS YAPTIM'
Müge Anlı - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.
Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, 'Benim ilk lisansım Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Hukukta yüksek lisans yaptım.
Sonra tarih bitirdim, şimdi sosyoloji okuyorum. Arkadaşlarım bana 'Boş vakitlerinde ne yapıyorsun, üniversite mi bitiriyorsun' diyorlar. Sosyolojiyi bitirdikten sonra hukuk okur muyum? Okuyabilirim...' demişti.