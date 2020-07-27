Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (27 Temmuz 2020 Pazartesi) neler oluyor?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 27 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Şüpheli bir yangında hayatını kaybeden küçük bir çocuk, suçlanan bir anne, cinayet, ihmal kaza. Akılalmaz suçlamalar, 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? 7 ay önce kaybolan tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası... O kafatası kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler! Görgü tanıkları akrabalar komşular 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ne dediler?