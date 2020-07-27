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    • 27.07.2020 10:17
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    ATV CANLI İZLE! Şiar Kılıç'ın katili kim? Tanıklardan şoke eden sözler

     canlı yayınında son dakika gelişmeleri... 27 Temmuz 2020 Pazartesi ında neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Şüpheli bir yangında hayatını kaybeden küçük bir çocuk, suçlanan bir anne, cinayet, ihmal kaza. Şiar Kılıç'ın katili kim? Komşular, tanıklar, akrabalar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde kimler neler söyledi? 7 ay önce kaybolan tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası... O kafatası Mehmet Koran'a mı ait? Hepsi ve daha fazlası 27 Temmuz Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Türkiye ona inandı, ona güvendi. en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (27 Temmuz 2020 Pazartesi) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 27 TEMMUZ 2020 - TIKLA

    Şüpheli bir yangında hayatını kaybeden küçük bir çocuk, suçlanan bir anne, cinayet, ihmal kaza. Akılalmaz suçlamalar, 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? 7 ay önce kaybolan tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası... O kafatası kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler! Görgü tanıkları akrabalar komşular 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ne dediler?

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