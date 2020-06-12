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Müge Anlı canlı yayında Sinan Özen'in kızı için dua istedi: Oğlan eve döndü, inşallah kızının da...

Müge Anlı 12 Haziran 2020 Cuma günü Atv ekranlarında şarkıcı Sinan Özen'in kızı Neva için dua istedi. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından video paylaşan 56 yaşındaki Sinan Özen, ikiz bebeklerinden kızı Neva'nın 5 kez ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu ifade etmiş, sevenlerinden dua istemişti. 46 yaşındaki bir kız evlat sahibi olan Müge Anlı da Sinan Özen için Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında programın izleyicilerinden dua istedi. Anlı, "Sinan'ımın ikizleri dünyaya geldi biri kız biri erkek. Kız bebeği ameliyatlar geçiriyor, sizlerden bizlerden dua bekliyor." dedi.

Takvim.com.tr

12.06.2020 13:26 - Son Güncelleme: 12.06.2020 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





