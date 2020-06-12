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Müge Anlı canlı yayında Sinan Özen'in kızı için dua istedi: Oğlan eve döndü, inşallah kızının da...

Müge Anlı 12 Haziran 2020 Cuma günü Atv ekranlarında şarkıcı Sinan Özen'in kızı Neva için dua istedi. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından video paylaşan 56 yaşındaki Sinan Özen, ikiz bebeklerinden kızı Neva'nın 5 kez ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu ifade etmiş, sevenlerinden dua istemişti. 46 yaşındaki bir kız evlat sahibi olan Müge Anlı da Sinan Özen için Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında programın izleyicilerinden dua istedi. Anlı, "Sinan'ımın ikizleri dünyaya geldi biri kız biri erkek. Kız bebeği ameliyatlar geçiriyor, sizlerden bizlerden dua bekliyor." dedi.

Takvim.com.tr

12.06.2020 13:26 - Son Güncelleme: 12.06.2020 13:48
Müge Anlı canlı yayında Sinan Özen'in kızı için dua istedi: Oğlan eve döndü, inşallah kızının da...

Müge Anlı son bölümde (12 Haziran 2020 Cuma), şarkıcı Sinan Özen'in kızı Neva için dua istedi. 2016 yılında Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen geçtiğimiz Şubat ayında ikiz babası olmuştu. 57 yaşındaki Sinan Özen ikizlerinden erkek olana Sanberk kız olana da Neva ismini verdi. Ancak ailenin sevincine ikizlerin hastalığı gölge düşürdü.

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Müge Anlı canlı yayında Sinan Özen'in kızı için dua istedi: Oğlan eve döndü, inşallah kızının da...

Henüz iki aylık olan Sinan Özen'in ikizlerinden Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya gelmiş ve birçok ameliyat geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde kızı Neva'nın 5 kez ameliyat geçirdiğini belirten bir video paylaşan Sinan Özen, sevenlerinden dua istemişti.

Müge Anlı canlı yayında Sinan Özen'in kızı için dua istedi: Oğlan eve döndü, inşallah kızının da...

Müge Anlı da Atv canlı yayınında şarkıcı Sinan Özen'in kız evladı için dua istedi. 12 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan Müge Anlı son bölümde Sinan Özen hakkında açıklama yapan Müge Anlı şunları söyledi...

Müge Anlı canlı yayında Sinan Özen'in kızı için dua istedi: Oğlan eve döndü, inşallah kızının da...

"Bu arada Sinan Özen de söylemişti ben de bir kez daha söyleyeyim. Sinan'ımın ikizleri dünyaya geldi biri kız biri erkek. Kız bebeği ameliyatlar geçiriyor, sizlerden bizlerden dua bekliyor. "

Müge Anlı canlı yayında Sinan Özen'in kızı için dua istedi: Oğlan eve döndü, inşallah kızının da...

"Oğlan eve döndü, inşallah kızının da eve döneceği günleri bekliyoruz."

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