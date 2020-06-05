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Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın şoke etti! İşte o fotoğraf...

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Kuşum Aydın, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekmişti. Genç yaşta geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle bambaşka birine dönen Kuşum Aydın, bebeklik fotoğrafıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. İşte Müge Anlı ve Kuşum Aydın başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

05.06.2020 18:25 - Son Güncelleme: 05.06.2020 18:45
Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın şoke etti! İşte o fotoğraf...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor. 'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

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Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın şoke etti! İşte o fotoğraf...

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın şoke etti! İşte o fotoğraf...

Son günlerde magazin camiasında adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, Instagram hesabından yayınladığı bebeklik ve gençlik fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı. İşte Başta Müge Anlı ve Kuşum Aydın olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın şoke etti! İşte o fotoğraf...

Oğulcan Engin

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın şoke etti! İşte o fotoğraf...
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