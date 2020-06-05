Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın şoke etti! İşte o fotoğraf...
Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Kuşum Aydın, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekmişti. Genç yaşta geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle bambaşka birine dönen Kuşum Aydın, bebeklik fotoğrafıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. İşte Müge Anlı ve Kuşum Aydın başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor. 'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.