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Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın şoke etti! İşte o fotoğraf...

Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Kuşum Aydın, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın, son haliyle dikkat çekmişti. Genç yaşta geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle bambaşka birine dönen Kuşum Aydın, bebeklik fotoğrafıyla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. İşte Müge Anlı ve Kuşum Aydın başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

05.06.2020 18:25 - Son Güncelleme: 05.06.2020 18:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





