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Müge Anlı son haliyle dikkatleri üzerine çekti! Müge Anlı'nın boyu kaç?

Müge Anlı corona virüs tedbirleri nedeni ile 2 ay Atv ekranlarına ara vermişti ancak 1 Haziran Pazartesi günü hasret bitti. İzleyicisi ile buluşan Müge Anlı, kilo verdiğini canlı yayında açıklamış ve Avukat Rahmi Özkan'dan Anlı'ya iltifat gecikmemişti. 12 kilo veren Müge Anlı'nın boyu merak konusu oldu. İşte verdiği kilolarla dikkat çeken Müge Anlı'nın boyu...

23.06.2020 13:38 - Son Güncelleme: 23.06.2020 13:52
Müge Anlı son haliyle dikkatleri üzerine çekti! Müge Anlı'nın boyu kaç?

Faili meçhul cinayetleri çözen, kayıpları bulan ve yıllardır birbirini görmeyen sevenleri buluşturan Müge Anlı'nın boyu merak konusu oldu. Koronavirüs nedeni ile yaklaşık 2 ay Atv ekranlarından uzak kalan Müge Anlı, ev temizlemekten 12 kilo verdiğini 1 Haziran'da yeniden yayınlanmaua başlayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında açıklamıştı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 23 HAZİRAN 2020 - TIKLA

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Müge Anlı son haliyle dikkatleri üzerine çekti! Müge Anlı'nın boyu kaç?

Müge Anlı 1 Haziran 2020'de yeniden ekranlara döndü. "Zayıfladım diye size eski bir elbisemi giydim, bu da çok mini geldi. Daha yeterince zayıflayamamışım o yüzden çok ortaya çıkmıyorum, oturamıyorum. Bugün ayakta yayın yapacağız" diyen Müge Anlı'ya, programın avukatı Rahmi Özkan ise "Gerçekten zayıflamışsın, gerekeni yapmışsın. Zaten çok güzeldin ancak bugün benim gözüme daha bir başka türlü güzel göründü." dedi.

Müge Anlı son haliyle dikkatleri üzerine çekti! Müge Anlı'nın boyu kaç?

Verdiği kilolarla dikkat çeken bir çocuk annesi Müge Anlı'nın boyu merak konusu oldu. İşte Müge Anlı ve ünlülerin boyları...

Müge Anlı son haliyle dikkatleri üzerine çekti! Müge Anlı'nın boyu kaç?

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

Müge Anlı son haliyle dikkatleri üzerine çekti! Müge Anlı'nın boyu kaç?

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