Müge Anlı son haliyle dikkatleri üzerine çekti! Müge Anlı'nın boyu kaç?

Müge Anlı 1 Haziran 2020'de yeniden ekranlara döndü. "Zayıfladım diye size eski bir elbisemi giydim, bu da çok mini geldi. Daha yeterince zayıflayamamışım o yüzden çok ortaya çıkmıyorum, oturamıyorum. Bugün ayakta yayın yapacağız" diyen Müge Anlı'ya, programın avukatı Rahmi Özkan ise "Gerçekten zayıflamışsın, gerekeni yapmışsın. Zaten çok güzeldin ancak bugün benim gözüme daha bir başka türlü güzel göründü." dedi.