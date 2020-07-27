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    • 27.07.2020 15:15
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    hayatını kaybetti! Gone with the Wind filminin hayatta kalan son oyuncusuydu...

    ‘Rüzgar Gibi Geçti’ (Gone with the Wind) filminin hayatta kalan son oyuncusu, iki Oscar sahibi 104 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damgasını vuran oyuncunun Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini açıklandı. Havilland ölümü öncesi, Oscar ödülü kazanmış hayattaki en yaşlı oyuncuydu.

    Olivia de Havilland hayatını kaybetti!

    Bir döneme damgasını vuran oyuncunun Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde doğal sebeplerden hayatını kaybettiği açıklandı.1939 yapımı filmin yanı sıra; 50 yıllık kariyerinde, 49 filmde rol alan Havilland, Hollywood'un 'altın çağı' denen dönemin de son temsilcilerinden biriydi.

    1916'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen , kısa süre sonra ailesiye ABD'nin California eyaletine yerleşti.Adını 1935 yapımı 'Captain Blood' filmiyle duyuran oyuncu 1946 yılında, 'To Each His Own' filmindeki rolüyle 1949'da ise 'The Heiress'teki performansıyla Oscarkazandı.

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