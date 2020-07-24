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    • 24.07.2020 10:20
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Şiar Kılıç'ın katili kim? Türkiye'yi ayağa kaldıran ölümün sır perdesi aralanıyor mu?

     canlı yayınında son dakika gelişmeleri... 24 Temmuz 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Şiar Kılıç'ın katili kim? Komşular, tanıklar, akrabalar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde kimler neler söyledi? 2 milyondan fazla dolandırıldıklarını iddia eden kuyumcu mağdurları polis merkezi önünde bekledi! Üç kuyumcu kardeşin sorgusu bitti ve adliyeye sevk ediliyor. Hepsi ve daha fazlası 24 Temmuz 2020 Cuma Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    11 kilo altın! Güvendiler, tüm birikimlerini emanet ettiler... İstanbul'daki kuyumcu kardeşlerle ilgili sıcak gelişmeler 'da! Kafatası bulan köpeğe canlı yayında kamera takılacak! Şüpheli bir yangın, hayatını kaybeden küçük bir çocuk, tuhaf rüyalar, akılalmaz suçlamalar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü, katili kim? Kayıplara karışan genç bir adam, köpeğin bulduğu bir kafatası... Bulunan kemikler kime ait? 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler...

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 24 TEMMUZ 2020 - TIKLA

    Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (24 Temmuz 2020 Cuma) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN

    Komşular, tanıklar, akrabalar... 9 yaşındaki Şıar Kılıç'ın ölümünde kimler neler söyledi? Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    Haberler Magazin ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! Şiar Kılıç'ın katili kim? Türkiye'yi ayağa kaldıran ölümün sır perdesi aralanıyor mu?
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