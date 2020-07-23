İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul Esenyurt'ta 30 yıldır kuyumculuk yapan Efe Kuyumculuk isimli işletme, onlarca vatandaşın emanet olarak kasaya bıraktığı altınlar ile beraber sırra kadem bastı. Haftalardır kapalı olan kuyumcunun önünde oturup tepki gösteren mağdur vatandaşlar, bir çözüm ararken mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.