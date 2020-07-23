"DİZİDE KENDİMİ BULDUM"

27 yaşında Keşmirli Abu Bakir, korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde kaldığı günlerde diziyi izlemeye başladığını, kendi memleketi için mücadelenin gücünü dizide bulduğunu ifade etti. Abu Bakir, "Fark ederseniz Diriliş Ertuğrul dizisinde Allah'ın izniyle bir gün kötü günlerin gideceği öğretiliyor. Yapılacak her türlü mücadelede sabırlı, akıllı ve umutlu olunması anlatılıyor. Bu diziyi sadece ben değil, yüz binlerce Keşmirli her gün izliyor. Diriliş Ertuğrul dizisi, yıllardır Hindistan tarafından ezilen Keşmirliler arasına yeni umut getirdi diyebilirim. Ben dizinin sonuncu bölümüne kadar izledim. Ben ezilen bir Keşmirli olarak dizide kendimi buldum. Ayrıca dizide canlandırılan kültür, toplum ve dini isteklerimi de İslamiyet ile bağdaştırarak nasıl bir araya getirebileceğimi öğrendim" dedi.