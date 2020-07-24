



'KOLLUK KUVVETLERİNİ KASITLI OLARAK YANLIŞ YÖNLENDİRDİ'



Yürütülen soruşturma sonunda, üvey babaanne Hacer Kurnaz hakkında 'İhmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Kurnaz'ın ifadesinde, küçük çocuğu son olarak saat 15.00'te gördüğünü, yemek yapmak için mutfağa gittiğini, yarım saat sonra Ecrin'e seslendiğini ancak cevap alamadığını, telefonu olmaması nedeniyle de kimseye haber veremediğini anlattığı kaydedilen iddianamede, "Sanığın yaban hayatının bulunduğu ve küçük bir köy olan olay yerinde, Ecrin kaybolduktan sonra ısrarlı ve kasıtlı bir biçimde kimseye haber vermemesi ve kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmesi nedeniyle 'ihmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçunu işlediği" bildirildi.