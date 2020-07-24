Danıştay kararı ile 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya tekrar cami statüsüne geçti. Günlerdir ibadete açılmak için yapılan hazırlıkların ardından bugün Ayasofya cemaatine kavuştu. Kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işten çıkaran Şahan Gökbakar, bu kez de ibadet etmek için Ayasofya Camii'ne giden cemaate dil uzattı.