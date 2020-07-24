Danıştay kararı ile 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya tekrar cami statüsüne geçti. Günlerdir ibadete açılmak için yapılan hazırlıkların ardından bugün Ayasofya cemaatine kavuştu. Kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işten çıkaran Şahan Gökbakar, bu kez de ibadet etmek için Ayasofya Camii'ne giden cemaate dil uzattı.
Sözde sanatçı Şahan Gökbakar, Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazı öncesinde yaptığı paylaşımla tepki çekti. Gökbakar'ın,"Corona virüsüne karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarınızı canı gönülden kutluyorum" paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.
İşte Şahan Gökbakar'ın Ayasofya Camii'nde ibadet eden cemaate sözlerinin ardından gelen tepkiler;
'Konu tatil olunca neden ses çıkarmadın?', 'Keşke bunu kendine de söylesen tatile çıktığın zaman', 'Niye dini bir ibadet olduğunda hepinizin bu kadar zoruna gidiyor? Madem bu kadar sosyal mesafeyi önemsiyorsunuz sizde gitmeyin tatillere gidin evinizde kalın'