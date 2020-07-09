Survivor'ın bölümünde ise Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hakkında şu açıklamada bulunu:

"Sercan, eğer kendi takımından arkadaşları olsaydı, o zaman 2 kişi, 4 kişiye karşı ya da 5 kişiye karşı mücadele etmek zorunda kalmayacaktı.Takım ortadan kalkınca elbette diğer takımla yarışmak zorunda kaldı. Takımlar yok olmuş olabilir ama Elif halen ünlüler takımından, siz de gönüllüler takımındansınız. Şu anki bireysel yarışmada da bu etkili oluyor. Sercan kazanmadığı zaman, kendisine yakın kazanan biri ona destek olabilirdi. Elif dışında böyle bir şansı yoktu. Elif de kazanamayınca Sercan elenmek zorunda kaldı diyebiliriz."