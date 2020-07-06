Survivor Evrim Keklik ve Mert Öcal'ın görüntüsü ve mesajları şoke etti! 'Hiçbir yere kaybolmam...'
Survivor 2020, kavgaları, mücadeleleri kadar gönül ilişkileri ile de magazin gündemine damga vurdu. Nisa ve Sercan arasında yaşananlar ve Mert'in vedasının ardından Evrim'in "Mert'i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı" sözleri, Survivor 2020'nin en çok konuşulan konuları arasında. Survivor Evrim ve Mert'in arasındaki aşk iddialarına Hadise de kayıtsız kalmamış, şarkıcı, Survivor Birleşme Partisi'nde söylediği "Adada aşk kokusu alıyorum" sözü ile hafızalarda yer etmişti. Aşk iddialarını yalanlayan ikilinin birlikte çekildikleri fotoğraf ve birbirlerine yazdıkları yorum, "Evrim Keklik ile Mert Öcal aşk yaşıyor" iddiasını yeniden alevlendirdi.
Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışma programında kahkahası ve dobralığıyla ses getirmeyi başaran Evrim Keklik, elenmesinin ardından hayranlarının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Nisa ile yaşadığı bir dargın bir barışık arkadaşlığıyla son günlerde adından söz ettiren Evrim, yarışmadaki tüm isimler hakkında katıldığı Survivor Panaroma programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının etkisi henüz geçmemişken Evrim, Survivor gündemini değiştirecek bir harekete daha imza attı.
İkilinin hayranları tarafından oluşturulan fan sayfaları, Hadise'nin birleşme partisinde söylediği, "Adada aşk kokusu alıyorum" sözünden birçok kişinin aksine Mert ve Evrim'i ima ettiğini çıkartmıştı. Yarışma boyunca aşk iddialarına yanıt veremeyen ikili, elendikten sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.
'SADECE ARKADAŞIZ'
Survivor'a Evrim'den önce veda eden Mert Öcal, Dominik'te Acun Ilıcalı'nın yaptığı Instagram canlı yayınında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Evrim ile haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Öcal, "Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda 'abi' diyordu. Ben ona 'abi' dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim" dedi.