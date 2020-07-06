Haberler Galeri Magazin Survivor Evrim Keklik ve Mert Öcal'ın görüntüsü ve mesajları şoke etti! 'Hiçbir yere kaybolmam...'

Survivor Evrim Keklik ve Mert Öcal'ın görüntüsü ve mesajları şoke etti! 'Hiçbir yere kaybolmam...'

Survivor 2020, kavgaları, mücadeleleri kadar gönül ilişkileri ile de magazin gündemine damga vurdu. Nisa ve Sercan arasında yaşananlar ve Mert'in vedasının ardından Evrim'in "Mert'i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı" sözleri, Survivor 2020'nin en çok konuşulan konuları arasında. Survivor Evrim ve Mert'in arasındaki aşk iddialarına Hadise de kayıtsız kalmamış, şarkıcı, Survivor Birleşme Partisi'nde söylediği "Adada aşk kokusu alıyorum" sözü ile hafızalarda yer etmişti. Aşk iddialarını yalanlayan ikilinin birlikte çekildikleri fotoğraf ve birbirlerine yazdıkları yorum, "Evrim Keklik ile Mert Öcal aşk yaşıyor" iddiasını yeniden alevlendirdi.

06.07.2020 16:48 - Son Güncelleme: 06.07.2020 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





