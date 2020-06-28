Acun Ilıcalı Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarını ortaya çıkardı! 'Birçok şey aydınlandı...'
Survivor Sercan Yıldırım'ın Nisa Bölükbaşı'na duyduğu ilgi haftalarca sosyal medyada gündem olmuştu. Survivor 2020'nin 120. bölümünde adada eleme konseyi heyecanı yaşandı. Survivor 2020'de finale doğru yaklaşılmaya devam ediliyor. Rekabetin iyice kızışmaya başladığı Dominik'te son yediye kalan ada yarışmacıları kıyasıya bir mücadele içerisinde. Survivor 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, konseyde ters köşe yaptı ve başka bir ismi potaya gönderdi. Sercan SMS'e çıkacak ilk ismi Berkan olarak belirledi. Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın o dönem ki ses kaydına ulaştıklarını ve birçok şeyin aydınlandığını söyledi.
TV8'in merakla izlenen yarışması Survivor 2020'de finale doğru yaklaşılmaya devam ediliyor. Büyük finaline 1 aydan kısa bir süre kalan Survivor'da heyecan her geçen gün artıyor. Cemal Can, Nisa, Barış, Berkan, Elif, Sercan ve Yasin'in şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada dün dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Rekabetin iyice kızışmaya başladığı Dominik'te son yediye kalan ada yarışmacıları kıyasıya bir mücadelenin içerisine girmiş oldular. 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, konseyde ters köşe yaptı ve başka bir ismi potaya gönderdi.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2020 son bölümde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Yedi yarışmacı, varlarını yoklarını ortaya koydu ve parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Survivor 1. bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi parkur derecesini Berkan elde etti. Bu performansı ile direk yarı finale kalan ve sonrasında finale geçen Berkan, Sercan ile dokunulmazlık mücadelesi verdi. Aynı başarıyı finalde gösteremeyen Berkan, Sercan'a oyunu kaybetti.
SERCAN BU SEFER KİMİN ADINI YAZDIRDI?
27 Haziran Cumartesi günü Survivor 120. bölümde Sercan'ın ada konseyinde kimin adını söyleyeceğini merak ediyor. Konuşmasında duygusallıktan bahsetmesiyle gözler yine Nisa'ya çevrildi. Sercan, bu sefer hem duygusal hem de stratejik bir isimin aklında olduğunu söyledi.