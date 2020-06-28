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Acun Ilıcalı Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarını ortaya çıkardı! 'Birçok şey aydınlandı...'

Survivor Sercan Yıldırım'ın Nisa Bölükbaşı'na duyduğu ilgi haftalarca sosyal medyada gündem olmuştu. Survivor 2020'nin 120. bölümünde adada eleme konseyi heyecanı yaşandı. Survivor 2020'de finale doğru yaklaşılmaya devam ediliyor. Rekabetin iyice kızışmaya başladığı Dominik'te son yediye kalan ada yarışmacıları kıyasıya bir mücadele içerisinde. Survivor 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, konseyde ters köşe yaptı ve başka bir ismi potaya gönderdi. Sercan SMS'e çıkacak ilk ismi Berkan olarak belirledi. Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın o dönem ki ses kaydına ulaştıklarını ve birçok şeyin aydınlandığını söyledi.

28.06.2020 13:19 - Son Güncelleme: 28.06.2020 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





