Acun Ilıcalı Survivor finalinin ne zaman olacağını açıkladı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Survivor 2020 şampiyonu olmak için mücadele eden tüm yarışmacılardan dün akşam şanslı olan kişi kimdi, dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını söyleyen yarışmacı hangisi oldu? Artık dokunulmazlık oyunlarının daha da önem kazandığı yarışmada herkes finale kalmak istiyor ve zorlu parkuru geçebilmek için varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar. İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar…
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? İLK ELEME ADAYI...
8 Temmuz Survivor dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI