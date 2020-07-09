Acun Ilıcalı Survivor finalinin ne zaman olacağını açıkladı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Survivor 2020 şampiyonu olmak için mücadele eden tüm yarışmacılardan dün akşam şanslı olan kişi kimdi, dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını söyleyen yarışmacı hangisi oldu? Artık dokunulmazlık oyunlarının daha da önem kazandığı yarışmada herkes finale kalmak istiyor ve zorlu parkuru geçebilmek için varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar. İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar…