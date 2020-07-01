Survivor Nisa'nın elenmesinin ardından Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama: Can sıkıyordu!
Survivor son bölümde kıyasıya mücadeleye devam eden rakipler, mavi takımın iletişim ödülünü kazanmasının ardından yarışmaya Nisa'nın veda etmesi ile duygusal anlar yaşandı. Survivor'da mavi takımın kazandığı iletişim ödülünde ise Nisa'nın erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki konuşma dikkatlerden kaçmadı. Ardından, Survivor 2020'ye damga vuran Sercan-Nisa polemiğine Sercan Yıldırım son noktayı koydu.
01.07.2020 14:39
- Son Güncelleme: 01.07.2020 14:49
Survivor 2020'de hafta boyunca oynanan 3 bireysel dokunulmazlık ödülünü de kazanan Sercan Yıldırım haftaya damgasını vurdu. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'nın Sercan ve Nisa arasında yaşanan gelişmeleri aydınlatmasının ardından Sercan Yıldırım, kazandığı 3 bireysel dokunulmazlık ödülü sonrası Nisa, Barış ve Berkan'ı eleme adayları olarak gösterdi.
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