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Survivor Nisa'nın elenmesinin ardından Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama: Can sıkıyordu!

Survivor son bölümde kıyasıya mücadeleye devam eden rakipler, mavi takımın iletişim ödülünü kazanmasının ardından yarışmaya Nisa'nın veda etmesi ile duygusal anlar yaşandı. Survivor'da mavi takımın kazandığı iletişim ödülünde ise Nisa'nın erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki konuşma dikkatlerden kaçmadı. Ardından, Survivor 2020'ye damga vuran Sercan-Nisa polemiğine Sercan Yıldırım son noktayı koydu.

01.07.2020 14:39 - Son Güncelleme: 01.07.2020 14:49
Survivor Nisa'nın elenmesinin ardından Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama: Can sıkıyordu!

Survivor 2020'de hafta boyunca oynanan 3 bireysel dokunulmazlık ödülünü de kazanan Sercan Yıldırım haftaya damgasını vurdu. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'nın Sercan ve Nisa arasında yaşanan gelişmeleri aydınlatmasının ardından Sercan Yıldırım, kazandığı 3 bireysel dokunulmazlık ödülü sonrası Nisa, Barış ve Berkan'ı eleme adayları olarak gösterdi.

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Survivor Nisa'nın elenmesinin ardından Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama: Can sıkıyordu!

Sercan Yıldırım, ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmacıları harika bir ödül bekliyordu. Güzel bir villada DJ performansı ile dans edip eğlenecek olan yarışmacılar, havuz partisi ile de stres attılar.

Survivor Nisa'nın elenmesinin ardından Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama: Can sıkıyordu!

Survivor'da bu haftaya yine Sercan ve Nisa damga vurdu. Acun Ilıcalı, Sercan-Nisa olayıyla ilgili flaş bir açıklamada bulunmuştu.

Survivor Nisa'nın elenmesinin ardından Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama: Can sıkıyordu!

Acun Ilıcalı, "O döneme ait elimize bir ses kaydı geçti. Bu ses kaydı birçok şeyi ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Survivor'da mavi takımın kazandığı iletişim ödülünde ise Nisa'nın erkek arkadaşı olduğu düşünülen Jakub ile konuşurken ikili arasındaki konuşma dikkatlerden kaçmadı.

Survivor Nisa'nın elenmesinin ardından Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama: Can sıkıyordu!

Jakub, Nisa'ya ''Kendine iyi bak. Herkese selam söyle ve oradaki seni rahat bıraksın. Yoksa tekmeyi basarım.'' ifadelerini kullandı.

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