Survivor Nisa'nın elenmesinin ardından Sercan Yıldırım'dan flaş açıklama: Can sıkıyordu!

Sercan Yıldırım, ödülden faydalanması için seçtiği isimler; Elif, Yasin ve Cemal Can oldu. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmacıları harika bir ödül bekliyordu. Güzel bir villada DJ performansı ile dans edip eğlenecek olan yarışmacılar, havuz partisi ile de stres attılar.

