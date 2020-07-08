TRT 1 ekranlarında Osmanlı Dönemine damga vurmuş Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisi son günlerde en fazla konuşulanlar arasına girmiş durumda. Osmanlı Dönemine damga vurmuş Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisinde son günlerde oyunculuğuyla gündeme gelen Çağatay Ulusoy yer alacaktı. Fakat Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlenerek Barbaros Hayrettin Paşa karakterini oynaması beklenirken, diziye beklenmedik bir kararla veda etmesi üzerine gözler Engin Altan Düzyatan'a çevrildi. Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosunda beş sezon boyunca yer almasının ardından devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın rol alması için tutkunları tarafından çağrı yapılırken, medya gündemini kasıp kavuran yeni bir iddia ileri sürüldü. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROS DİZİSİNDE OYNAYACAK MI?
TRT1 kanalının yöneticilerinin de Engin Altan Düzyatan'ı bir kez daha ekrandan görmeyi çok istediği ve Barbaros projesinin yapımcısı olan ES Film'in de kendisiyle görüştüğüne yönelik iddialar sosyal medya platformunda geniş ölçüde yankı uyandırdı. Şu an için henüz konuya yönelik yapımcı kanadından resmi bir açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde Engin Altan Düzyatan'ın projeye dahil olup olmayacağı netlik kazanacak.
Barbaros dizi projesinde çalışma takviminin aksamasından ötürü Çağatay Ulusoy'un ayrılma kararı almasını ardından yerine Engin Altan Düzyatan'ın rol üstleneceğine dair iddialar bomba gibi düştü. Çok uzun bir zamandır Kuruluş Osman dizisine beklenen Engin Altan Düzyatan'ın TRT1'de ekrana gelecek Barbaros dizisinin yapımcısı ile görüştüğü iddia edildi.
BARBAROS DİZİSİ KONUSU
ES yapım Payitaht dizisinden sonra yeniden bir tarihi dizi ekranlara getirecek. Dizi Barbaros isminde olacak. Kaptan-ı Derya ismiyle bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın inanılmaz maceralarını anlatacak. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri ertelendi. Ancak farklı bir aksilik çıkmadığı taktirde dizini çekimlerine Temmuz aylarında başlanabileceği söylendi. Kuruluş Osman'a rakip olarak görülen dizinin senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğuna ise Taylan Biraderler oturacak. Güçlü bir prodüksiyonla hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu tamamen kesinleşmedi.
BARBAROS DİZİ OYUNCULARI & KARAKTERLERİ
Son olarak Hakan Muhafız dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros Hayrettin Paşa'yı oynayacak. Oyunculuğuyla milyonlarca hayrana sahip olan Ulusoy karakteri benimsediği söylendi. Ancak partneri için iki isim düşünülüyor. Biri Farah Zeynep Abdullah diğeri ise Alina Boz'dur. Teklif konusunda Farah Zeynep Abdullah'ın kararsız olduğu söylendi. Genç oyuncunun son günlerde sık sık dönem dizilerinde oynaması kararsız kalmasına neden oldu. Ancak Alina Boz daha önceki röportajlarında Çağatay Ulusoy'la ekranlara yer almak istediğini söylemişti.
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA KİMDİR?
Kaptan-ı Derya lakaplı ve dünyaya nam salmış Barbaros Hayrettin Paşa, Osman devletinin deniz donanmasında olduğu dönem içerisinde Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, Sakallarının kızıl olmasından dolayı "Barbaros" lakabı İtalyanca "Kızılsakal" verildi.
Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı.[kaynak belirtilmeli] Osmanlı'nın Deniz politikasına ve Tersane-i Amire´ye nizam verdi. Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı (Hızır Reis). Ona Hayreddin adını, "dinin hayırlısı" anlamına gelmekte olup Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis'in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.
Yaşamı
Hayreddin Paşa, Selanik Vardar Yenice'sinden ve Midilli fatihlerinden olan babası sipahi Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Midillili Mukaddes Hatun'un dört oğlundan biri olarak 1470'li yıllarda Midilli adasında doğdu. Annesinin kökeni hakkında farklı yorumlar vardır. Kendisine verilen "Barbaros" lakabı İtalyanca "Kızılsakal" anlamına gelir.
Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken, Ege Denizi'nde Rodos Şövalyelerine tutsak düştü. Serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis de ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip, ganimetler elde ettiler. Cerbe adasını üs olarak kullanan Hızır Reis ve ağabeyi Oruç Reis'in ünü bütün Akdeniz'e yayıldı. İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus'taki Halkü'l-Vaâd (La Gaulette) liman kalesini kullanmaya başladı. Hızır ve Oruç, ele geçirdiği ganimetin beşte birini Tunus sultanına veriyor, kalan malları Tunus pazarında satıyorlardı.
I. Selim Dönemi
Hızır ve Oruç 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de onlara verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yolladı. Oruç Reis ve Hızır Reisi'in, ağabeyleri İshak'ın da kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517'de İspanyollara karşı savaştılar ve Tenes, Tlemsen ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir'i denetimlerine aldılar. Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edildi. İspanyollar ertesi yıl Cezayir'i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçti. Bu savaşta Hızır Reisin ağabeyleri olan İshak Reis ve Oruç Reis öldürüldü. Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak ona bağlılığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim de Hızır Reis'i Cezayir Beylerbeyliğine atayarak koruması altına aldı. Bunun üzerine önce Tunus ve Tlemsen Beyleri birleşerek Cezayir'e yürüdüler. Cezayir şehri dışındaki toprakları alıp, Cezayir içindeki halkı ayaklandırdılar. Ayaklanmayı bastıran Hızır Reis beyleri durdurdu. 1519'da Cezayir'e gelen İspanyol donanmasını mağlup etti. Ama Cezayir halkının durumu ve Tunus Beyi ile yapılan savaşın iyi netice vermemesi üzerine gemileri ve kendine bağlı Reislerle Cezayir'i bırakıp Seyşel Adaları'na çekildi.
Barbaros'un Kaptan-ı Derya "Hayreddin" olması
Hızır Reis 1520-1525 arasında Avrupa'nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. 1525'de Cezayir'i yeniden ele geçirdi. Ertesi yıl Şerşel'e baskın düzenleyen Cenevizli Amiral Andrea Doria'yı yenilgiye uğrattı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi sırasında Andrea Doria'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni, Hızır Reis'i İstanbul'a çağırdı ve 1533'te "Hayreddin" adını verdiği Hızır Reis'i Osmanlı donanmasının başına (kaptan-ı derya) atadı.
Hayreddin Paşa 1534'te Akdeniz'e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenleyip Tunus'u ele geçirdi. Ancak Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması karşısında Tunus'u bırakmak zorunda kaldı ve ertesi yıl İstanbul'a döndü. 1536'da daha güçlü bir donanmayla yeniden Akdeniz'e açılan Barbaros, İtalya kıyılarını vurdu ve Ege Denizi'ndeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı.
Preveze Deniz Savaşı
Osmanlıların Akdeniz'deki denetiminin artması üzerine, Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir "Haçlı donanması" kuruldu ve başına Andrea Doria getirildi. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538'de Arta Körfezi önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600'den fazla gemisi vardı. Bunun 308'i harp teknesi olup, 120'si en büyük oturak gemileriydi. Haçlılar donanmaya on binlerce forsadan başka 60 bin asker bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında ise 122 kadırga ve forsalar dışında 20 bin askeri vardı. Toplamı 80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Savaş sonucunda haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş, 29'u da Osmanlı denizcileri tarafında ele geçirilmişti. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken dört yüz kadar levent'i şehit olmuştu. Hayreddin Paşa, tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak geçen savaşın mutlak galibiyetini Osmanlı devletine kazandıran Kaptanı Derya olarak adını tarihe yazdıracaktı. Bu zafer Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirdi.
Kutsal Roma-Cermen İmparatoru Şarlken, Preveze'nin öcünü almak için 1541'de Cezayir'e saldırdıysa da başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı I. François, Şarlken'e karşı Osmanlılardan yardım isteyince, Kanuni Barbaros'u Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Barbaros, Toulon'da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543'te Nice'i aldı. Ertesi yıl İstanbul'a dönen Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546'da burada öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.