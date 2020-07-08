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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla fotoğrafını paylaştı! İşte Acun'un eski eşi ve torunu Begüm...

Acun Ilıcalı, dede oldu! Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen Banu Ilıcalı, kızına "Begüm" ismini verdi. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un, torunu Begüm ile fotoğrafı ortaya çıktı! Seda Başbuğ, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakırken, 51 yaşındaki Acun Ilıcalı ile eski eşinin benzerliği dikkat çekti. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlenmiş, 1993 yılında boşanmıştı. İşte dede olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve anneannesi Seda Başbuğ...

08.07.2020 19:56 - Son Güncelleme: 08.07.2020 20:23
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla fotoğrafını paylaştı! İşte Acun'un eski eşi ve torunu Begüm...

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, torunu Begüm ile fotoğrafını paylaştı. Şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.

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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla fotoğrafını paylaştı! İşte Acun'un eski eşi ve torunu Begüm...

Geçtiğimiz günlerde büyük kızı Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm'ü kucağına alması ile dedelik duygusunu ilk kez yaşayan Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un torunu ile fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla fotoğrafını paylaştı! İşte Acun'un eski eşi ve torunu Begüm...

Üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen Banu Ilıcalı, kızına "Begüm" ismini verdi.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla fotoğrafını paylaştı! İşte Acun'un eski eşi ve torunu Begüm...

Eski eşler birbirine çok benzetilirken, Acun'un eski eşi Seda Başbuğ, güzelliği ile dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla fotoğrafını paylaştı! İşte Acun'un eski eşi ve torunu Begüm...

İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ve torununun fotoğrafı...

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