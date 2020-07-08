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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla fotoğrafını paylaştı! İşte Acun'un eski eşi ve torunu Begüm...

Acun Ilıcalı, dede oldu! Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen Banu Ilıcalı, kızına "Begüm" ismini verdi. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un, torunu Begüm ile fotoğrafı ortaya çıktı! Seda Başbuğ, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakırken, 51 yaşındaki Acun Ilıcalı ile eski eşinin benzerliği dikkat çekti. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlenmiş, 1993 yılında boşanmıştı. İşte dede olan Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm ve anneannesi Seda Başbuğ...

08.07.2020 19:56 - Son Güncelleme: 08.07.2020 20:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





