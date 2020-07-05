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Survivor Cemal Can Canseven gözyaşlarına boğuldu! Sercan Yıldırım'dan ada konseyinde şoke eden hareket!
Survivor Cemal Can Canseven gözyaşlarına boğuldu! Sercan Yıldırım'dan ada konseyinde şoke eden hareket!
Survivor tüm hızıyla kıyasıyla mücadele eden yarışmacılarla ekrana gelmeye devam ediyor. Son dokunulmazlık oyunundaki üçlü parkurda dengesini kaybeden ve kafasını parkura vuran Sercan Yıldırım acı içinde yerde kaldı. Sakatlık sonrası dönüş yapıp oyunu kazanan Sercan, dokunulmazlık oyunlarındaki performansıyla ilgili; "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam elenme adayıyım" dedi. Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can karşılaşan Sercan Yıldırım'ın yenilmesi üzerine Cemal Can gözyaşlarına hakim olamadı. Dokunulmazlık oyununu kazanıp konseyde isim yazma hakkı elde eden Sercan Yıldırım'ın kararı ise soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu.
05.07.2020 12:09
- Son Güncelleme: 05.07.2020 12:24
Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'ye damga vurmaya devam ediyor. Daha önce oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan Yıldırım, 4. dokunulmazlık oyununu da kazandı ve tarihi bir başarı elde etti.
Sercan geçen hafta kazandığı oyunlar sayesinde 3 eleme adayını da (Berkan, Nisa, Barış) belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu.
En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.
Son dokunulmazlık oyunundaki üçlü parkurda dengesini kaybeden ve kafasını parkura vuran Sercan Yıldırım acı içinde yerde kalmıştı.
Survivor doktoru Metin Kurt'un boyunluk taktığı Sercan tedavisinin ardından döndü ve oyunu kazanmayı başardı.
Sakatlık sonrası dönüş yapıp oyunu kazanan Sercan, bu performansıyla ilgili şunları söyledi; Dokunulmazlık oyunlarındaki performansıyla ilgili konuşan Sercan; "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam elenme adayıyım"