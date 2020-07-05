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Survivor Cemal Can Canseven gözyaşlarına boğuldu! Sercan Yıldırım'dan ada konseyinde şoke eden hareket!

Survivor tüm hızıyla kıyasıyla mücadele eden yarışmacılarla ekrana gelmeye devam ediyor. Son dokunulmazlık oyunundaki üçlü parkurda dengesini kaybeden ve kafasını parkura vuran Sercan Yıldırım acı içinde yerde kaldı. Sakatlık sonrası dönüş yapıp oyunu kazanan Sercan, dokunulmazlık oyunlarındaki performansıyla ilgili; "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam elenme adayıyım" dedi. Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can karşılaşan Sercan Yıldırım'ın yenilmesi üzerine Cemal Can gözyaşlarına hakim olamadı. Dokunulmazlık oyununu kazanıp konseyde isim yazma hakkı elde eden Sercan Yıldırım'ın kararı ise soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu.

05.07.2020 12:09 - Son Güncelleme: 05.07.2020 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





