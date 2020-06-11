Müge Anlı canlı yayınında bugün, (11 Haziran 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? 2013 yılından bu yana kayıp br adam, şüphelerin odağındaki kayıp bir kuzen, acılı bir anne, dikkat çeken ayrıntılar... Levent Karaduman'ın şüpheli kaybında şoke eden gelişmeler... Sinop'ta esrarengiz yangın! "Bu senin son çayın olur" demişti... Gizemli siyah araba kimin ya da kimlerin? Kayıp üç kişiye ne oldu? Bahçedeki toprak çöküntüsü, dağdaki kazı alanı, Sinop yangınındaki soru işaretleri Müge Anlı canlı yayınında! Türkiye ona inandı, ona güvendi. Bir televizyon programından çok daha fazlası. Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son beş yılın en çok izlenen televizyon içeriği oldu.
ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - TIKLA
Levent Karaduman'ın yıllardır hiçbir yerde izine rastlanmadı! Şüpheler kimi işaret ediyor? Denizli'deki şüpheli kayıp dosyası az sonra Müge Anlı'da! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
SİNOP'TAKİ AHŞAP EV YANGININDA SON DURUM!
Sinop'ta ahşap bir evde çıkan yangında karısı, çocuğu ve anneannesini kaybeden Erdal Özkaya ailesini arıyor. Yangından arta kalan enkaz arasında yapılan çalışmada 3 kişinin izine rastlanmaması durumu şüpheli hale getirirken, yangından önce evde bulunan kişi, ''Bu son çayın olur'' ifadesini kullandı mı?