Müge Anlı'daki Hatice Özkaçak'ın katili hakkında gizli tanıktan itiraf: İnsan dışkısıyla adını...

İki kardeşin baştan sona cinayetin içinde olduğunu anlattı. Taner Özkaçak, abisi Kenan Özkaçak'ı hedef gösterirken, gizli tanık, Taner Özkeçek ve eşi Nurgül Özkaçak'ın, Hatice Özkaçak'ın adını insan dışkısı ile tuvalet duvarlarına yazdığını da ileri sürdü. Bu zamana kadar korktukları için sustuklarını ifade eden gizli tanık, o anlara tüm köy halkının şahit olduğunu da ekledi.