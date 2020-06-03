Müge Anlı'daki Hatice Özkaçak'ın katili hakkında gizli tanıktan itiraf: İnsan dışkısıyla adını...
Müge Anlı'daki Hatice Özkaçak cinayetinin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. Ayşegül Hanım, dört kardeşinin de cinayet hakkında bilgi sahibi olduklarını öne sürdü. Kars'ta yaşanan cinayetle ilgili yıllar sonra gizli tanıktan Müge Anlı'ya itiraf geldi. Müge Anlı son bölümde Hatice Özkaçak cinayetiyle ilgili insan dışkısı detayı herkesi şoke etti.
Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetinin perde arkasını araştırmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Ayşegül Kaçak annesinin ölümüyle ilgili duyduğu şüpheler üzerine atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Annesinin başını vurarak öldüğünü zanneden Ayşegül Özkaçak, kendisinden saklanan otopsi raporunda yazılanları öğrenince atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.
HATİCE ÖZKAÇAK'IN KATİLİ KİM?
61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ;ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Ablası Sevgi'nin savcılığa giderek şüpheli ölüm raporunu aldığını ve kendisine bahsetmediğini öne sürdü.
Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılan Ayşegül Özkaçak, dört kardeşinin de cinayet hakkında bilgi sahibi olduklarını öne sürdü. Kuzen Taner Özkaçak'ın cinayeti bildiği ancak söylemek için para istediği öne sürüldü. Ayşegül Hanım, Taner Özkaçak'ın öz abisi Kenan ve yengesi Nurgül Kaçak'ı işaret ettiğini iddia etti. Kenan Özkaçak'ın yaşlı kadına 2016 yılında şiddet uyguladığı canlı yayına taşındı.
GİZLİ TANIKTAN İNANILMAZ İDDİALAR!
Hatice Özkaçak ile ilgili bugüne kadar ki en çarpıcı iddia kimliğini gizleyen bir izleyiciden geldi. Bugüne kadar kortuğu için ifade vermeyen gizli tanık, Taner ve Kenan Özkaçak kardeşlerin kavgasına dikkat çekti. Gizli tanık, babasından öğrendiği, Taner Özkaçak'ın Kenan Özkaçak'a, "Bana Hokka'nın (Hatice Özkaçak) defterini açtırma ayağını denk al", sözlerini itiraf etti.
İki kardeşin baştan sona cinayetin içinde olduğunu anlattı. Taner Özkaçak, abisi Kenan Özkaçak'ı hedef gösterirken, gizli tanık, Taner Özkeçek ve eşi Nurgül Özkaçak'ın, Hatice Özkaçak'ın adını insan dışkısı ile tuvalet duvarlarına yazdığını da ileri sürdü. Bu zamana kadar korktukları için sustuklarını ifade eden gizli tanık, o anlara tüm köy halkının şahit olduğunu da ekledi.