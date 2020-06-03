Haberler Galeri Magazin Müge Anlı'nın çağrısından 4 saat sonra bulundu! Oyuncu Sumru Yavrucuk'un büyük mutluluğu...

Müge Anlı'nın çağrısından 4 saat sonra bulundu! Oyuncu Sumru Yavrucuk'un büyük mutluluğu...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un mesajını canlı yayında paylaştı, 4 saat sonra sevindiren haber geldi. Pati Buldular ile kaybolan dostlarımızı yuvalarına kavuşturan Müge Anlı, 2 Haziran Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Hatice Özkaçak cinayetinin ardından, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un 6 gündür kayıp olan köpeği Toni hakkında çağrıda bulunmuştu.

03.06.2020 10:46 - Son Güncelleme: 03.06.2020 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





