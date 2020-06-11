SİNEM KOBAL KAÇ AYLIK HAMİLE, BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?



5 aylık hamile olan Sinem Kobal bir kız bebek bekliyor. Sinem Kobal'ın dinç beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor. Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor. Sinem Kobal, önümüzdeki günlerde gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrenecek. Alacağı online derslerle bilgilerini pekiştirecek.

HAYRANLARI HEDİYE YAĞMURUNA TUTTU



Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebek müjdesi hayranlarını harekete geçirdi. Ünlü oyuncular Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun dünyaya gelecek olan kız bebekleri için hediye yarışına giren sevenleri Sinem Kobal'a ulaşamayınca annesi Nuray Kobal'ın evini hediye yağmuruna tuttu. Bu arada çiftin, çocukları için gelen tüm hediyeleri kullanmadan yardıma muhtaç ailelere ulaştıracağı öğrenildi.