Güzel ve başarılı oyuncu Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Kendisine gelen teklifleri de neden kabul etmediği belli oldu ve Sinem Kobal'in hamile olduğu öğrenildi. Sinem Kobal kaç aylık hamile olduğu ve bebeğinin cinsiyetinin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'ndan konuyla ilgili açıklamalar da geldi. İşte çok merak edilen Sinem Kobal kimdir? Sorusunun yanıtı…
SİNEM KOBAL KAÇ AYLIK HAMİLE, BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?
5 aylık hamile olan Sinem Kobal bir kız bebek bekliyor. Sinem Kobal'ın dinç beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor. Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor. Sinem Kobal, önümüzdeki günlerde gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrenecek. Alacağı online derslerle bilgilerini pekiştirecek.
HAYRANLARI HEDİYE YAĞMURUNA TUTTU
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebek müjdesi hayranlarını harekete geçirdi. Ünlü oyuncular Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun dünyaya gelecek olan kız bebekleri için hediye yarışına giren sevenleri Sinem Kobal'a ulaşamayınca annesi Nuray Kobal'ın evini hediye yağmuruna tuttu. Bu arada çiftin, çocukları için gelen tüm hediyeleri kullanmadan yardıma muhtaç ailelere ulaştıracağı öğrenildi.
SİNEM KOBAL KİMDİR?
Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal, Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.
Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.
Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.
Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.
Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.
Atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.
2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.
5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.