Müge Anlı ihbar hattı kilitlendi! Sinop'ta esrarengiz yangın! 3 kişinin cesedi nerede?
Müge Anlı son bölümde telefonlar arka arkaya geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Müge Anlı, Sinop cinayetinin detaylarını araştırırken, canlı yayına gelen ihbarların ardı arkası kesilmedi. Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evdeydi. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evde bulunuyordu. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi.
YANAN EVDEKİ 3 KİŞİNİN CESEDİ NEREDE?
Yangının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen olaydaki hala sır perdesi aralanmadı. Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın yangında öldüklerine dair bugüne kadar hiçbir ize rastlanmaması olayı içinden çıkılmaz bir hale getirdi.
Müge Anlı canlı yayınında yangın olayıyla ilgili akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Evde olduğu düşünülen 3 kişinin öldürüldüğü ve ahşap evin yakıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşılırken köyde o dönemde yapılan muhtarlık seçimlerinde iki rakibin de olayın içerisine girmesi ile olaylar karmaşık bir hal aldı.
YANGININ NEDENİ MUHTARLIK SEÇİMİ Mİ?
Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için Müge Anlı'YA başvurdu. Erdal Özkaya anneannesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı. Muhtarlık seçimleri dolayısıyla Özkaya ve Yıldız aileleri arasında büyük sorunlar olduğu hatta geçmişte yaşanan bir olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.