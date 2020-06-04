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Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ın görüntülerini buldu! Görgü tanığından şok sözler: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi

Müge Anlı Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesini aktardı. 18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. 4 Haziran 2020 Perşembe günü Atv ekranlarında ilk kez bir görgü tanığı konuştu. "Sık sık bu ormanlık bölgede görüyordum onları. Hatta bir, gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" diyen görgü tanığı çobanın sözleri herkesi şoke etti! Müge Anlı ise Ayşe Altuntaş'ın son görüntülerine ulaştı.

04.06.2020 11:49 - Son Güncelleme: 04.06.2020 12:13
Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ın görüntülerini buldu! Görgü tanığından şok sözler: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi

Müge Anlı Ayşe Altunyaş olayında son dakika gelişmesi şoke etti! 4 Haziran Perşembe günü Atv ekranlarına konuşan ilk ve tek görgü tanığı sözleri ile dikkat çekti. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu?

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Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ın görüntülerini buldu! Görgü tanığından şok sözler: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi

42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayınında kuzeni Ayşe Altuntaş ile 18 Temmuz günü sabah namazından sonra buluşup Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet Taşdelen köyüne gitti.

Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ın görüntülerini buldu! Görgü tanığından şok sözler: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi

Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayında son durum ne? Tüm olaylar yaşanırken ailenin aklında tek bir soru işareti varı: Kimse görmedi mi? 11 ay sonra görgü tanığı çoban konuştu!

Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ın görüntülerini buldu! Görgü tanığından şok sözler: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi

Sürpriz gördü tanığı ikiliyi defalarca ormanlık bölgede gördüğünü ve genelde ilkindi namazı vakti geldiklerini belirtti. "Namaz kılıyordu o şahıs, bayan da arabada arkada oturuyordu. Sonra da uygunsuz halde gördüm. Hatta kendi kendime '5 dk önce namaz kılıyorlardı şimdi ne alaka böyle uygunsuz' dedim" sözleri ile dikkat çeken görgü tanığı çobanın bahsettiği bölge ile Mehmet Taşdelen'in işaret ettiği yerin aynı olmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ın görüntülerini buldu! Görgü tanığından şok sözler: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi

Müge Anlı, Ayşe Altuntaş'ın son görüntülerine ulaştı.

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