SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Bireysel olarak en iyi parkur performansını göstermeye çalışan yarışmacıları, en kısa sürede parkuru bitirerek tabloda üst sıralarda yer almayı denedi. 9 yarışmacı arasında 5 kişi elendi ve geriye toplamda 4 yarışmacı kaldı. 4 yarışmacı ise aralarında oyun oynadı ve kalan son 2 yarışmacı bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları oldu. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.

İŞTE SURVİVOR YENİ TAKIMLAR!

Survivor'da Cemal Can ile yaptığı avantaj oyununu da kazanan Ardahan, ilk yarışmacıyı seçme hakkı elde etti. Çeyrek finali garantilemiş olan Elif'in avantaj oyununu kazanan Ardahan'ın takımına katıldığını Acun Ilıcalı açıkladı. Ardahan ilk seçme hakkını Sercan Yıldırım'dan yana kullandı. Ardahan daha sonra ise Yasin ve Evrim'i takımına seçti.Diğer takım kaptanı olan Cemal Can'ın yakın arkadaşı Nisa'yı almak isteyen Ardahan, Nisa'nın "Ben Sercan ile aynı takımda olamam" sözü üzerine vazgeçti.Böylece bu hafta mavi takım yarışmacıları, kaptan Ardahan, Sercan Yıldırım, Elif Gören, Yasin Obuz ve Evrim Keklik'ten oluştu.

Kırmızı takım kaptanı olan Cemal Can, Ardahan'dan sonra ilk seçim hakkını kullandı ve Berkan'ı takımına kattı. Cemal Can daha sonra ise Nisa ve Barış'ı seçti. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'dan oluştu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.