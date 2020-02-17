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    • 17.02.2020 10:31
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    • 17.02.2020 10:38

    Atv canlı yayın izle 17 Şubat! Burçak Arslanoğlu'na ne oldu? Son dakika Müge Anlı gelişmesi!

    canlı yayın Atv ekranlarında yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! 19 yaşındaki Burçak Arslanoğlu, Balıkesir’den 2019 yılının Ağustos ayında kayboldu. 6 aydır kendisinden haber alınamayan Burçak Arslanoğlu'na ne oldu? Baba Abdullah Arslanoğlu, kızı Burçak’ın, aylardır Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu Müge Anlı canlı yayınında iddia ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz! İşte ında son dakika gelişmeleri!

    Müge Anlı canlı izle!

    'da son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Burçak'a ne oldu? 17 Şubat Müge Anlı canlı yayınında şoke eden telefon bağlantıları!19 yaşındaki Burçak Arslanoğlu, Balıkesir'den 2019 yılının Ağustos ayında kayboldu. Genç kadından, 6 aydır haber alınamıyor. Kaybın babası Abdullah Arslanoğlu, kızı Burçak'ın, aylardır Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ediyor…

    ATV CANLI YAYIN

    MÜGE ANLI'DAKİ BURÇAK ARSLANOĞLU OLAYI NEDİR?
    Kayıp Burçak, kaybolmadan önce Balıkesir'de bir otelde animasyon işi yapıyordu. Aynı iş yerinde Enes isimli bir arkadaşı vardı. Burçak'ın en son bu şahısla birlikte çalıştığı otelden ayrıldığı söyleniyor…

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 17 ŞUBAT - TIKLA

    Kaybın babasının iddiasına göre; Enes isimli şahıs, Burçak'a, cinsel istismarda bulunmuştu. Burçak kaybolduktan sonra Malatya'da olduğu öğrenildi. Ancak 19 yaşındaki genç kadının, emniyete verdiği ifade, kendi isteğiyle orada yaşadığı yönündeydi. Ancak kaybın babası Abdullah Bey, kızının zorla alıkonulduğu için böyle bir ifade verdiğini düşünüyor. Burçak kaybolduktan bir hafta sonra babası Abdullah Bey'i kızının iş yerindeki bir arkadaşı aradı. Burçak ile Enes'i otelin bahçesinde gördüğünü, Enes'in, Burçak'a: "Benimle gelmezsen babana söylerim" şeklinde konuştuğunu anlattı.
    Kaybın babası Abdullah Bey, kızının çalıştığı otelin müdürü Ceren Hanımla da konuştu. Otel Müdürü de kayıp Burçak'ın, Enes isimli şahısla birlikte otelden ayrıldığını söyledi.

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