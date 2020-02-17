Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Burçak'a ne oldu? 17 Şubat Müge Anlı canlı yayınında şoke eden telefon bağlantıları!19 yaşındaki Burçak Arslanoğlu, Balıkesir'den 2019 yılının Ağustos ayında kayboldu. Genç kadından, 6 aydır haber alınamıyor. Kaybın babası Abdullah Arslanoğlu, kızı Burçak'ın, aylardır Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ediyor…

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MÜGE ANLI'DAKİ BURÇAK ARSLANOĞLU OLAYI NEDİR?

Kayıp Burçak, kaybolmadan önce Balıkesir'de bir otelde animasyon işi yapıyordu. Aynı iş yerinde Enes isimli bir arkadaşı vardı. Burçak'ın en son bu şahısla birlikte çalıştığı otelden ayrıldığı söyleniyor…

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Kaybın babasının iddiasına göre; Enes isimli şahıs, Burçak'a, cinsel istismarda bulunmuştu. Burçak kaybolduktan sonra Malatya'da olduğu öğrenildi. Ancak 19 yaşındaki genç kadının, emniyete verdiği ifade, kendi isteğiyle orada yaşadığı yönündeydi. Ancak kaybın babası Abdullah Bey, kızının zorla alıkonulduğu için böyle bir ifade verdiğini düşünüyor. Burçak kaybolduktan bir hafta sonra babası Abdullah Bey'i kızının iş yerindeki bir arkadaşı aradı. Burçak ile Enes'i otelin bahçesinde gördüğünü, Enes'in, Burçak'a: "Benimle gelmezsen babana söylerim" şeklinde konuştuğunu anlattı.

Kaybın babası Abdullah Bey, kızının çalıştığı otelin müdürü Ceren Hanımla da konuştu. Otel Müdürü de kayıp Burçak'ın, Enes isimli şahısla birlikte otelden ayrıldığını söyledi.