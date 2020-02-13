Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.02.2020 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2020 12:30

    canlı yayınında itiraf etmişti! Baskın düzenlendi, gözaltına alındılar

    canlı yayınında kıtalar arası dolandırıcılık hikayesi olarak gündeme gelmişlerdi. Faslı kadınları aldığı komisyon karşılığında Türkiye’ye getirerek evlendirdiğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf ettikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Şimşek’in erkek kardeşi ve Fas uyruklu kadınlar, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

    Müge Anlı canlı yayınında itiraf etmişti! Baskın düzenlendi

    canlı yayınındaki itirafının ardından gözaltına alınan Mehmet Şimşek'in erkek kardeşi ve evlilik vaadiyle Türkiye'de dolandırıcılık yapan Faslı kadınlar gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fas'tan getirdikleri kadınlarla 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    Müge Anlı canlı yayınında Faslı kadınları aldığı komisyon karşılığında Türkiye'ye getirerek evlendirdiğini itiraf ettikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Şimşek'in erkek kardeşi Ş.Ş. ile A.K. ve Fas uyruklu kadınlar R.L., S.K., M.S., H.E.S. evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

    Faslı kadınları Türkiye'ye getiren şüphelilerin komisyon olarak 25 bin lira aldıkları iddia edildi. Faslı kadınların yanlarında, önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının da olduğu görüldü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Müge Anlı canlı yayınında itiraf etmişti! Baskın düzenlendi, gözaltına alındılar
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri